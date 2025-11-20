KRIMINALCI VEĆA PRETNJA OD TERORISTA: Ubistvo iz opomene dvadesetogodišnjeg mladića šokiralo Francusku

Kriminal vezan za trgovinu drogom Evropi danas više preti nego islmaski terorizam.

Foto: Goran Čvorović

Nedavno ubistvo Mehdija Kesasija (20) u Marselju pokrenulo je lavinu pitanja o fenomenu koji pritiska francusko društvo. Mehdi je, prema rečima tužioca, ubijen najverovatnije kao opomena starijem bratu Aminu, aktivisti u borbi protiv droge. Stradali mladić je želeo da postane policajac. Ranije je ubijen još jedan Aminov brat, Brahim.

Organizovani kriminal na visokom niovu koji se uglavnom vrti oko trgovine drogom, dobija u Francuskoj sve više na razmerama. Veoma zabrinjavajuće je ubrzanje tog fenomena, a to pokazuje i najnoviji slučaj iz Marselja. Grad je, praktično, pod njihovom kontrolom. Ceo sever Marselja je "zabranjena zona". Obračuni su česti, ubistva se ređaju kao na traci. Pre dve godine u ovom gradu je ubijeno 44 ljudi, prošle 20, od početka ove - deset.

Predsednici, kako im se menja mandat, dolaze u ovaj grad, obećavaju odlučnu borbu i povećavaju sredstva. Tridesetak inspektora radi na slučaju ubistva Mehdija. U Francuskoj je otvoren i veoma čuvani zatvor za stotinak najuticajnijih likova u trgovini drogom do kojih su vlasti mogle da dođu. Ministar pravosuđa Žerald Darmanen je juče zatražio i da se uhapšenima oduzima imovina. Ali, drastičnih promena nabolje nema. Zakon klanova nije uzdrman.

Organizovani su u kartele, po južnoameričkom principu. Oko trgovine drogom u svetu se godišnje obrne 250 milijardi dolara, od čega oko 4 milijarde u Francuskoj u kojoj je u ovom "biznisu" direktno ili indirektno angažovano 250.000 ljudi, dok dvadesetak hiljada živi samo od toga. Protiv dve hiljade njih u Marselju pokrenuta je istraga, 900 je u pritvoru, ali to nije poremetilo ovaj milje.

- Učesnici su sve mlađi, ubice nekada imaju 14, 15 ili 16 godina. Moramo da se adaptiramo. Očekuje nas veliki izazov u društvu – poručio je premijer Sebastijan Lekorni i zatražo nacionalno jedinstvo po ovom pitanju.

U poslednjih nekoliko godina dileri u zapuštenim naseljima dele školski pribor, da bi se zbližili s građanima. Zavet ćutanja, koji važi među članovima klanova, sada se proširio i na lokalno stanovništvo, zabrinuto za bezbednost, ali ponekad i zadovoljno što dobije poneku korist, od mladih koji su zaposleni kao "straža", do poneke samohrane majke koja se obraduje besplatnim sveskama i pernicama.

Nasilje i korupcija dobili su na razmerama. Predsednik Makron je optužio "bužoaziju iz centra velikih gradova" da kupovinom droge finasira trgovinu narkoticima. Oglasio se, dan po sahrani svoga brata, i Amin Kesasi, poručivši da neće odustati od borbe protiv dilera, jer bi u protivnom to značilo da je njegov brat uzalud stradao. Pozvao je Marselj na bunt.

- Naš revolt protiv trgovine trogom treba da bude trajan i kolektivan. Ustanimo zajedno. Budimo hrabri. Ne mogu da ubiju ceo narod – kazao je mladić koji je sahranio brata.

Građani su u isto vreme ogorčeni i uplašeni. Bivalo je prethodnih godina da nekoga pogode zalutali meci na spavanju. Advokat Tibo de Montbrial, autor knjige "Francuska: šok ili pad - za povratak autoriteta", ističe da je nekada u srži zakona bio interes zaštite društva, dok je sada integritet optuženih.

- Demokratija ima pravo da se štiti – kaže on.

Suverenisti traže uvođenje vanrednog stanja i zalažu se davanje većih prava policajcima koji se često ustručavaju da upotrebe silu da ih kasnije na sudu ne bi optužili za prekoračenje ovlašćenja. Marin Le Pen ističe da su postojeći zakoni nedovoljni i da je država digla ruke. Analitičari naglašavaju da nijedna zemlja u svetu nije uspela da u potpunosti iskoreni dilere, ali da treba pojačati borbu. Montbrial prenosi da je prošle godine delegacija meksičkih sudije bila u poseti francuskim kolegama koji su se hvalili do koje mere poštuju pretpostavku nevinosti i ljudska prava, na šta su se gosti iz Meksika nasmejali i poručili im da nemaju pojma s kojim se problemom suočavaju.

OBESILI ŽRTVU O BANDERU

Problem narkodilera ozbiljno je zahvatio ovaj deo Evrope. Tužilac iz Brisela bio je na meti atentatora, zbog čega je uhapšeno osam osumnjičenih članova grupe u okviru organizovanog kriminala. Pre mesec dana, beživotno telo žrtve obračuna među klanovima obešeno je o stub putne signalizacije na perifernom putu oko Brisela gde je visilo nekoliko sati!