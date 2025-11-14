AMERIČKA OBALSKA STRAŽA POSLATA U POTRAGU: Ruski špijunski brod na 24 km od mornaričke luke SAD
AMERIČKA obalska straža je saopštila da je otkrila i pratila ruski vojni špijunski brod samo 24 kilometra od obale Havaja, što je nekoliko kilometara manje od granice do koje, po međunarodnom pravu, strani vojni brodovi mogu da tranzitiraju izvan teritorijalnih voda drugih zemalja.
U saopštenju, koje danas prenosi CBS News, navodi se da je ruski obaveštajni brod "Karelija" primećen 29. oktobra, oko 15 nautičkih milja južno od Oahua na Havajima.
Američki avion za potrage HC-130 "Herkules" i brod obalske straže poslati su da prate ruski vojni brod nakon što je primećen, "obavljajući bezbedan i profesionalan prelet i tranzit u blizini plovila".
Obalska straža, koja je objavila fotografiju broda, saopštila je da i dalje prati kretanje ruskog broda u blizini američkih voda "kako bi obezbedila pomorsku bezbednost za američke brodove koji deluju u tom području".
-Američka obalska straža rutinski prati pomorske aktivnosti oko Havajskih ostrva i širom Pacifika kako bi osigurala bezbednost i sigurnost američkih voda, rekao je u saopštenju kapetan Metju Čong.
Obalska straža je saopštila da je "Karelija" obaveštajni brod koji je izgrađen za sovjetsku mornaricu 1980-ih, a prema podacima američke vojske, sedam takvih brodova je i dalje u službi ruske mornarice.
Tanjug
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SAD USPEŠNO TESTIRALE TERMONUKLEARNE BOMBE B61-12: Novi nivo preciznosti signal Moskvi
14. 11. 2025. u 20:11
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)