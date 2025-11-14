AMERIČKA OBALSKA STRAŽA POSLATA U POTRAGU: Ruski špijunski brod na 24 km od mornaričke luke SAD

AMERIČKA obalska straža je saopštila da je otkrila i pratila ruski vojni špijunski brod samo 24 kilometra od obale Havaja, što je nekoliko kilometara manje od granice do koje, po međunarodnom pravu, strani vojni brodovi mogu da tranzitiraju izvan teritorijalnih voda drugih zemalja.

Foto US Coast Guard

U saopštenju, koje danas prenosi CBS News, navodi se da je ruski obaveštajni brod "Karelija" primećen 29. oktobra, oko 15 nautičkih milja južno od Oahua na Havajima.

Američki avion za potrage HC-130 "Herkules" i brod obalske straže poslati su da prate ruski vojni brod nakon što je primećen, "obavljajući bezbedan i profesionalan prelet i tranzit u blizini plovila".

Obalska straža, koja je objavila fotografiju broda, saopštila je da i dalje prati kretanje ruskog broda u blizini američkih voda "kako bi obezbedila pomorsku bezbednost za američke brodove koji deluju u tom području".

-Američka obalska straža rutinski prati pomorske aktivnosti oko Havajskih ostrva i širom Pacifika kako bi osigurala bezbednost i sigurnost američkih voda, rekao je u saopštenju kapetan Metju Čong.

Obalska straža je saopštila da je "Karelija" obaveštajni brod koji je izgrađen za sovjetsku mornaricu 1980-ih, a prema podacima američke vojske, sedam takvih brodova je i dalje u službi ruske mornarice.

Tanjug

