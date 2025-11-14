Svet

LUKOIL PREGOVARA SA VIŠE KUPACA: Razgovori o prodaji međunarodnih aktiva ruske firme

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 11. 2025. u 17:38

RUSKA naftna kompanija Lukoil saopštila je danas da pregovara sa više kupaca o prodaji svojih međunarodnih aktiva.

Foto: Profimedia

Kompanija naglašava da preduzima sve mere kako bi osigurala neprekidan rad preduzeća tokom procesa prodaje i prenosa imovine, sprečila poremećaje u snabdevanju energijom i sačuvala radna mesta, prenose "Vjedomosti".

Gunvor grupa je pre nedelju dana povukla ponudu za kupovinu međunarodne imovine Lukoila, među kojom je i Lukoilova firma u Srbiji, nakon što je Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država nazvalo ovu grupaciju "marionetom Kremlja".

Sjedinjene Američke Države su prošlog meseca stavile Lukoil i Rosnjeft na listu sankcionisanih subjekata u okviru napora da se smanje ruski prihodi tokom rata u Ukrajini.

Zbog toga je za završetak transakcije potrebno odobrenje Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) pri američkom Ministarstvu finansija.

