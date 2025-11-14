LUKOIL PREGOVARA SA VIŠE KUPACA: Razgovori o prodaji međunarodnih aktiva ruske firme
RUSKA naftna kompanija Lukoil saopštila je danas da pregovara sa više kupaca o prodaji svojih međunarodnih aktiva.
Kompanija naglašava da preduzima sve mere kako bi osigurala neprekidan rad preduzeća tokom procesa prodaje i prenosa imovine, sprečila poremećaje u snabdevanju energijom i sačuvala radna mesta, prenose "Vjedomosti".
Gunvor grupa je pre nedelju dana povukla ponudu za kupovinu međunarodne imovine Lukoila, među kojom je i Lukoilova firma u Srbiji, nakon što je Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država nazvalo ovu grupaciju "marionetom Kremlja".
Sjedinjene Američke Države su prošlog meseca stavile Lukoil i Rosnjeft na listu sankcionisanih subjekata u okviru napora da se smanje ruski prihodi tokom rata u Ukrajini.
Zbog toga je za završetak transakcije potrebno odobrenje Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) pri američkom Ministarstvu finansija.
Tanjug
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SAD USPEŠNO TESTIRALE TERMONUKLEARNE BOMBE B61-12: Novi nivo preciznosti signal Moskvi
14. 11. 2025. u 20:11
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
14. 11. 2025. u 16:54
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)