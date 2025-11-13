Svet

OSTAJE POD SUDSKIM NADZOROM: Jedna od osumnjičenih za pljačku Luvra puštena iz pritvora

V.N.

13. 11. 2025. u 16:51

ŽENA osumnjičena da je umešana u pljačku muzeja Luvr u Parizu puštena je danas iz pritvora i određen joj je sudski nadzor, saopšteno je danas iz pariskog Tužilaštva.

ОСТАЈЕ ПОД СУДСКИМ НАДЗОРОМ: Једна од осумњичених за пљачку Лувра пуштена из притвора

AP Photo/Thibault Camus

Ona je bila među četvoro osumnjičenih protiv kojih je pokrenuta zvanična istraga u vezi sa pljačkom, prenosi Figaro. Njoj neće biti dozvoljeno da kontaktira ostale osumnjičene, niti da napusti Francusku.

Troje muškaraca ostaje u pritvoru, dok je još jedan osumnjičeni i dalje u bekstvu. Istražitelji pokušavaju da otkriju identitet nalogodavca i tragove nestalih dragulja, koji do sada nisu pronađeni.

Policija sumnja da su mogli da budu rastavljeni, pretopljeni i prokrijumčareni izvan zemlje.

U pljački Luvra sredinom oktobra četvorica pljačkaša odnela su dragoceni nakit čija vrednost je procenjena na 88 miliona evra.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%

Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%