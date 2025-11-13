OSTAJE POD SUDSKIM NADZOROM: Jedna od osumnjičenih za pljačku Luvra puštena iz pritvora
ŽENA osumnjičena da je umešana u pljačku muzeja Luvr u Parizu puštena je danas iz pritvora i određen joj je sudski nadzor, saopšteno je danas iz pariskog Tužilaštva.
Ona je bila među četvoro osumnjičenih protiv kojih je pokrenuta zvanična istraga u vezi sa pljačkom, prenosi Figaro. Njoj neće biti dozvoljeno da kontaktira ostale osumnjičene, niti da napusti Francusku.
Troje muškaraca ostaje u pritvoru, dok je još jedan osumnjičeni i dalje u bekstvu. Istražitelji pokušavaju da otkriju identitet nalogodavca i tragove nestalih dragulja, koji do sada nisu pronađeni.
Policija sumnja da su mogli da budu rastavljeni, pretopljeni i prokrijumčareni izvan zemlje.
U pljački Luvra sredinom oktobra četvorica pljačkaša odnela su dragoceni nakit čija vrednost je procenjena na 88 miliona evra.
