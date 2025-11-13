OSNIVAČ TELEGRAMA PAVLE DUROV: Više ne mora da se javlja policijskoj stanici u Nici
OSNIVAČU platforme Telegram Pavelu Durovu, koji je optužen za niz krivičnih dela organizovanog kriminala, ukinuta je mera obaveznog javljanja policijskoj stanici u Nici, potvrdio je danas izvor iz francuskog pravosuđa.
Durov (41) je sredinom juna dobio prvo ublažavanje sudske kontrole, što mu je omogućilo da napusti Francusku i ode u Dubai, gde se nastanio nakon što je obavestio istražne sudije, ali je i dalje morao da se vraća u Francusku svakih 14 dana, prenosi Figaro.
Sudski izvor je potvrdio da je tokom protekle godine Pavel Durov "u potpunosti poštovao svoj sudski nadzor".
Durov, koji je rođen u Rusiji a dobio je francusko državljanstvo 2021. godine, uhapšen je po iskrcavanju iz aviona na pariskom aerodromu Le Burže krajem avgusta 2024. godine, zbog optužbi za niz krivičnih dela organizovanog kriminala, među kojima su optužbe da nije preduzeo mere protiv širenja kriminalnog sadržaja na svojoj aplikaciji za razmenu poruka.
Tokom ispitivanja u decembru 2024. godine, Durov je priznao da je "dok je bio u policijskom pritvoru, postao svestan ozbiljnosti optužbi" protiv svoje platforme, navodeći da on i njegov brat nisu kreirali Telegram 2013. godine "za kriminalce", ali je priznao da se njihovo prisustvo na toj platformi, "samo u malom delu", povećalo.
Tanjug
