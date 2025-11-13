"SAMIT U BUDIMPEŠTI JE I DALJE MOGUĆ, ZAŠTO DA NE?“ Novi signal Moksve za Vašington

SAMIT Rusije i Sjedinjenih Američkih Država u Budimpešti je još uvek moguć, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov za ruske medije.

Foto: M.Stevanović

- Samit u Budimpešti je i dalje moguć, zašto da ne? - rekao je Ušakov novinarima.

Zvaničnik nije precizirao mogući rok održavanja samita.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u intervjuu za italijanski list „Korijere dela sera“, koji su novine odbile da objave, a preneli ruski mediji, izjavio je da je Moskva i dalje spremna za rusko-američki samit u Budimpešti, kontakti između dve zemlje se nastavljaju.

Predsednici Rusije i SAD dogovorili su se da se sastanu u Budimpešti tokom telefonskog razgovora 16. oktobra. Nedelju dana kasnije, Tramp je objavio da do sastanka neće doći, jer je stekao utisak da on neće postići željeni cilj. Ipak, dodao je da planira susret sa ruskim kolegom u budućnosti i da ostaje spreman na rešavanje ukrajinske krize.

Istovremeno je Putin izjavio da je sastanak u Budimpešti odložen, a ne otkazan i da su samit inicirale Sjedinjene Američke Države. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov napomenuo je da će dalji izgledi za lične kontakte na visokom nivou zavisiti od američke strane.

