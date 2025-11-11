SRUŠIO SE NOVOOTVORENI MOST: Velike padavine izazvale pukotine, još se ne zna ima li žrtava posle drame u Sečuanu (VIDEO)
NOVOOTVORENI most u kineskoj provicniji Sečuan delimično se srušio, ali još nije poznato da li je bilo žrtava.
Deo prilaza mostu Hongći i deo trupa urušili su se i izazvali klizišta, prenosi Rojters.
Most dužine 748 metara deo je državnog auto-puta koji provinciju povezuje sa Tibetom, a do pukotina je navodno došlo zbog velike količine padavina.
