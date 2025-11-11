Svet

SRUŠIO SE NOVOOTVORENI MOST: Velike padavine izazvale pukotine, još se ne zna ima li žrtava posle drame u Sečuanu (VIDEO)

11. 11. 2025. u 16:37

NOVOOTVORENI most u kineskoj provicniji Sečuan delimično se srušio, ali još nije poznato da li je bilo žrtava.

СРУШИО СЕ НОВООТВОРЕНИ МОСТ: Велике падавине изазвале пукотине, још се не зна има ли жртава после драме у Сечуану (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Deo prilaza mostu Hongći i deo trupa urušili su se i izazvali klizišta, prenosi Rojters.

Most dužine 748 metara deo je državnog auto-puta koji provinciju povezuje sa Tibetom, a do pukotina je navodno došlo zbog velike količine padavina.

