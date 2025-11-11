"TO JE IZUZETNO OPASNO" Kontroverzni zakon protiv špijunaže u Tokiju - Svaki kontakt sa strancima može postati sumnjiv

U TOKIJU se vodi rasprava stručnjaka o kontroverznom nacrtu zakona za borbu protiv špijunaže. Iako zakon može da proširi definiciju špijunaže, eksperti upozoravaju da postoji sumnja da bi zbog saradnje sa stranim organizacijama mogao da padne pod istragu bilo koji građanin.

Foto Pixabay free images

- Sada, u okviru tri nova bezbednosna dokumenta, Japan u praksi smatra Kinu, Severnu Koreju i Rusiju pretnjom po bezbednost. To znači da ljudi koji po prirodi posla imaju kontakte sa građanima ovih zemalja — na primer, zaposleni u turističkom sektoru, trgovinskim kompanijama ili proizvodnim preduzećima — rizikuju da se automatski nađu pod istragom. Ako vlada nekoga od njih proglasi ‘špijunom’, onda i Japanci koji su jednostavno bili u poslovnom kontaktu s tim licem mogu biti označeni kao špijuni - izjavio je za Sputnjik pravnik Masahiko Šimicu.

Prema njegovim rečima, mnogi koji imaju kontakte sa strancima mogu biti proizvoljno označeni kao špijuni.

- To je izuzetno opasan zakon - upozorio je on.

Prema rečima japanskog pravnika i profesora Adačija Masakacua, ukoliko se donese ovakav zakon, onda će to imati ogroman uticaj na medije i novinare, zato što je njihov posao da prikupljaju i šire informacije — to je misija medija.

- Novinari dobijaju najrazličitije podatke i, naravno, mogu da objave informacije koje vlastima ne odgovaraju. To je apsolutno normalno. Ali opasnost leži u tome što u bilo kom trenutku novinara mogu diskreditovati uz tvrdnje da se ponaša 'sumnjivo' samo zato što širi ‘nepoželjne’ informacije. Na taj način, na njemu mogu da primene ovakav zakon - zaključio je on.

