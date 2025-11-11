"ZAPAD NE SHVATA" Nebenzja: Ne mogu da poraze Rusiju preko Ukrajine

Svet

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

11. 11. 2025. u 07:53

ZAPADNE zemlje počinju da shvataju da ne mogu naneti poraz Rusiji uz pomoć Ukrajine, izjavio je u intervjuu za Sputnjik stalni predstavnik Rusije pri UN, Vasilij Nebenzja.

ЗАПАД НЕ СХВАТА Небензја: Не могу да поразе Русију преко Украјине

Foto Tanjug-AP

„Ovo nije toliko sukob sa Ukrajinom, koliko sa samim Zapadom, za koji je Ukrajina samo oruđe pomoću kojeg pokušavaju da poraze Rusiju. Istina, sve ređe o tome govore, jer počinju da shvataju da je to nemoguće“, rekao je Nebenzja.

On je istakao da administracija predsednika SAD Donalda Trampa, iako iskreno želi da vidi kraj ukrajinske krize, verovatno ne shvata njenu suštinu.

„Američka administracija, uz sve svoje dobre namere, ne razume možda najvažnije – da su koreni ovog sukoba mnogo dublji nego što oni pretpostavljaju“, dodao je ruski diplomata.
Nebenzja je naglasio i da prekid vatre i zamrzavanje sukoba na liniji fronta neće rešiti njegove uzroke.

„Prekid vatre, na koji sada očajnički pozivaju Zelenski i Evropljani, samo odražava njihovu tešku situaciju na bojnom polju, nedostatak ljudskih resursa i želju da dobiju predah kako bi Ukrajinu ponovo napunili oružjem i nastavili borbe. Ali time se ne rešava uzrok zbog koga je sukob uopšte počeo“, poručio je Nebenzja.

(Sputnjik)

