GRADONAČELNIK PIJAN IZAZVAO SAOBRAĆAJKU: Prilikom skretanja na kružni tok naleteo na ivičnjak i udario u semafor
GRADONAČELNIK Baden-Badena u saveznoj državi Baden-Virtemberg na jugozapadu Nemačke Ditmar Špet izazvao je saobraćajnu nesreću vozeći pod uticajem alkohola i lekova, preneli su danas nemački mediji.
Gradonačelnik je vozeći u pijanom stanju i pod dejstvom lekova udario automobilom u semafor, ali niko nije povređen, prenosi nedeljnik Špigel.
- Moj klijent će preuzeti punu odgovornost za svoje ponašanje - izjavio je Špetov advokat Gerhard Brauer.
Policija je saopštila da je 62-godišnji vozač prilikom skretanja na kružni tok naleteo na ivičnjak razdelnog ostrva i udario u semafor i potvrdila da niko nije povređen.
Alko-testom na koji je vozač dobrovoljno pristao utvrđeno je da je imao oko 1,5 promila alkohola u u krvi, saopštila je policija.
Državno tužilaštvo Baden-Badena se do sada nije izjasnilo o incidentu i mogućem pokretanju tužbe protiv gradonačelnika Špeta.
(Tanjug)
Preporučujemo
NEMCI PROTIV OBAVEZNE VOJNE SLUŽBE: Najavljuju masovne proteste
10. 11. 2025. u 13:46
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)