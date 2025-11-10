GRADONAČELNIK PIJAN IZAZVAO SAOBRAĆAJKU: Prilikom skretanja na kružni tok naleteo na ivičnjak i udario u semafor

GRADONAČELNIK Baden-Badena u saveznoj državi Baden-Virtemberg na jugozapadu Nemačke Ditmar Špet izazvao je saobraćajnu nesreću vozeći pod uticajem alkohola i lekova, preneli su danas nemački mediji.

Foto: Shutterstock

Gradonačelnik je vozeći u pijanom stanju i pod dejstvom lekova udario automobilom u semafor, ali niko nije povređen, prenosi nedeljnik Špigel.

- Moj klijent će preuzeti punu odgovornost za svoje ponašanje - izjavio je Špetov advokat Gerhard Brauer.

Policija je saopštila da je 62-godišnji vozač prilikom skretanja na kružni tok naleteo na ivičnjak razdelnog ostrva i udario u semafor i potvrdila da niko nije povređen.

Alko-testom na koji je vozač dobrovoljno pristao utvrđeno je da je imao oko 1,5 promila alkohola u u krvi, saopštila je policija.

Državno tužilaštvo Baden-Badena se do sada nije izjasnilo o incidentu i mogućem pokretanju tužbe protiv gradonačelnika Špeta.

(Tanjug)