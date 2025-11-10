TEHERAN SPREMAN DA POMOGNE ISLAMABADU: Arakči razgovarao sa pakistanskim kolegom o sukobu sa Avganistanom

MINISTAR spoljnih poslova Irana Abas Arakči izrazio je spremnost Teherana da pomogne Pakistanu u rešavanju postojećih tenzija sa Avganistanom.

tanjug

U telefonskom razgovoru Arakčija i njegovog pakistanskog kolege Mohameda Išaka Dara, razmenjena su mišljenja o najnovijem razvoju događaja u bilateralnim odnosima, ali i o regionalnim pitanjima, prenosi iranska državna novinska agencija IRNA.

Šef iranske diplomatije je naglasio značaj dugogodišnjih, prijateljskih veza između dve susedne muslimanske zemlje, ističući posvećenost Irana unapređenju saradnje u različitim sektorima.

On je izrazio zabrinutost zbog trenutne situacije između Avganistana i Pakistana, naglašavajući potrebu za nastavkom dijaloga u kojem posreduju uticajne regionalne zemlje s ciljem da se prevaziđu razlike i smanje tenzije.

Mohamed Išak Dar je preneo svom kolegi detalje o najnovijim pregovorima između Pakistana i Avganistana, naglašavajući ključni značaj održavanja mira i stabilnosti u regionu.

Oba ministra su se složila oko potrebe da se nastave konsultacije Islamabada i Taherana kako bi se negovali bolji odnosi i osigurala regionalna bezbednost.