TEHERAN SPREMAN DA POMOGNE ISLAMABADU: Arakči razgovarao sa pakistanskim kolegom o sukobu sa Avganistanom
MINISTAR spoljnih poslova Irana Abas Arakči izrazio je spremnost Teherana da pomogne Pakistanu u rešavanju postojećih tenzija sa Avganistanom.
U telefonskom razgovoru Arakčija i njegovog pakistanskog kolege Mohameda Išaka Dara, razmenjena su mišljenja o najnovijem razvoju događaja u bilateralnim odnosima, ali i o regionalnim pitanjima, prenosi iranska državna novinska agencija IRNA.
Šef iranske diplomatije je naglasio značaj dugogodišnjih, prijateljskih veza između dve susedne muslimanske zemlje, ističući posvećenost Irana unapređenju saradnje u različitim sektorima.
On je izrazio zabrinutost zbog trenutne situacije između Avganistana i Pakistana, naglašavajući potrebu za nastavkom dijaloga u kojem posreduju uticajne regionalne zemlje s ciljem da se prevaziđu razlike i smanje tenzije.
Mohamed Išak Dar je preneo svom kolegi detalje o najnovijim pregovorima između Pakistana i Avganistana, naglašavajući ključni značaj održavanja mira i stabilnosti u regionu.
Oba ministra su se složila oko potrebe da se nastave konsultacije Islamabada i Taherana kako bi se negovali bolji odnosi i osigurala regionalna bezbednost.
Preporučujemo
SITUACIJA JE OZBILjNA: Grad pred kolapsom – nivo vode je ispod tri odsto (FOTO)
09. 11. 2025. u 16:58
HUTI OBJAVILI: Otkrivene špijunske mreže CIA i Mosada
08. 11. 2025. u 17:22
PROPALI MIROVNI PREGOVORI: Narod na ivici očaja
08. 11. 2025. u 10:18
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)