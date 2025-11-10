NOVA ERA U BOLIVIJI: Paz položio zakletvu, Milej u prvom redu (FOTO)

RODRIGO Paz položio je zakletvu kao novi predsednik, stavljajući tačku na gotovo dve decenije socijalističke vlasti.

Iako je u prestonici padala jaka kiša, svečana inauguracije 58-godišnjeg Paza, sina nekadašnjeg predsednika Bolivija, održana je u sedištu bolivijskog Kongresa.

Pozdravljen je burnim aplauzom, a publici se obratio rečima: "Bog, porodica i otadžbina - da, polažem zakletvu".

Među stranim zvanicama u prvim redovima, bio je i predsednik Argentine Havijer Milej koji je iznenadio mnoge. Milej retko prisustvuje inauguracijama regionalnih lidera, te je njegovo prisustvo označilo poboljšanje odnosa dve zemlje.

Argentinski lider je izazvao takvu senzaciju u bolivijskom parlamentu, da su se poslanici i zvaničnici "takmičili ko će prvi da napravi selfi sa Milejem", rekao je njegov saradnik Santjaga Orije.

Nakon svečanosti, Milej i Pas održali su kratak bilateralni sastanak kojem su prisustvovali i Karina Milej, šefica kabineta Argentine, i ministar spoljnih poslova Pablo Kiro.

"Bolivija će biti drugačija"

U svom inauguracionom govoru, Pas je poručio da će "Bolivija biti drugačija, otvorena, slobodna i okrenuta svetu" nakon dvadeset godina levičarske vladavine koja je, po njegovim rečima, "zadržala zemlju u izolaciji i ekonomskoj stagnaciji".

Kao predsednik, Paz je obnovio diplomatske odnose sa Sjedinjenim Državama na nivou ambasadora, posle 17 godina prekida koji je uveo bivši lider Evo Morales, optužujući Vašington za "desničarsku zaveru".

- Nikada više izolovana Bolivija, vezana neuspelim ideologijama, niti Bolivija koja je okrenula leđa svetu - poručio je Paz pred delegacijama iz više od 70 država.

Bolivija se trenutno suočava sa najtežom ekonomskom krizom u poslednjih 40 godina. Inflacija je premašila 20%, ostaju bez goriva, a dolari su praktično nestali sa tržišta, prenose lokalni mediji.

Paz, lider PDC, obećao je tokom svoje kampanje "kapitalizam za sve" - ekomonske reforme sa nižim porezima, većom fiskalnom disciplinom i decentralizacijom, ali i zadržavanjem ključnih socijalnih programa, a ekonomisti upozoravaju da je taj potez izuzetno težak.