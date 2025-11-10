IZ ČISTA MIRA UBIO ŽENU NOŽEM NA SRED ULICE: Stanovnici šokirani, oglasila se policija
34-GODIŠNjA žena preminula je nakon što ju je u petak uveče izbo nožem mladić (21) u, kako navodi policija, neprovociranom napadu.
Prema zvaničnim podacima policije Zapadnog Midlendsa, napad se dogodio nešto pre 21 sata na prometnoj ulici Smalbruk Kvinsvej, nedaleko od železničke stanice Birmingham New Street.
Žrtva je pronađena sa teškom povredom vrata i hitno je prebačena u bolnicu, gde je, uprkos naporima lekara, podlegla povredama.
Osumnjičeni Djejson Rafael (21) uhapšen je nedugo posle napada.
Prvobitno je bio optužen za pokušaj ubistva, ali će sada nakon smrti žene, optužnica biti preinačena u ubistvo.
Kako prenose lokalni mediji, Rafael je u trenutku napada nosio sivu trenerku, crnu kapu, patike i ranac, a policija je pozvala sve građane koji su ga videli ili imaju bilo kakve informacije da im se jave.
– Ovo je uznemirujući i brutalan incident. Dodatni policijski službenici biće raspoređeni u centru grada kako bi obezbedila veću sigurnost građana - saopštili su iz policije.
