FRANCUSKA MOBILIŠE SVOJE AMBASADE U LATINSKOJ AMERICI: Imaju samo jedan zadatak

FRANCUSKA će pojačati angažovanje svoje diplomatske mreže u Latinskoj Americi u borbi protiv trgovine drogom, najavio je francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro.

Foto Tanjug/AP

Ministar je rekao da saradnja ambasada sa zemljama proizvođačima droga daje rezultate, prenose francuski mediji.

"Ali to nije dovoljno. Zbog toga ćemo povećati broj specijalizovanog osoblja u ambasadama za 20 odsto i utrostručiti njihova operativna sredstva", precizirao je, ne navodeći vremenski okvir.

On je kazao da Francuska želi da omogući svojim partnerima da i oni ojačaju svoje kapacitete.

"Želim da 2026. godine osnujem regionalnu akademiju za borbu protiv organizovanog kriminala, sa sedištem u Dominikanskoj Republici, koja će svake godine obučavati 250 istražitelja, sudija, carinika i finansijskih analitičara iz bezbednosnih i pravosudnih institucija partnerskih zemalja", dodao je Baro.

Francuski ministar spoljnih poslova boravi u Kolumbiji radi učešća na četvrtom samitu 27 država članica EU i 33 zemlje Zajednice latinoameričkih i karipskih država (CELAC).



"Stavljam Ke d’Orse (francusko ministarstvo spoljnih poslova) u stanje pune pripravnosti da bi u potpunosti preuzelo svoju ulogu u ratu protiv droge", poručio je Baro, podsećajući da su trgovina i upotreba kokaina u Francuskoj poslednjih godina naglo porasle.

(Sputnjik)