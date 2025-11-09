FRANCUSKA MOBILIŠE SVOJE AMBASADE U LATINSKOJ AMERICI: Imaju samo jedan zadatak
FRANCUSKA će pojačati angažovanje svoje diplomatske mreže u Latinskoj Americi u borbi protiv trgovine drogom, najavio je francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro.
Ministar je rekao da saradnja ambasada sa zemljama proizvođačima droga daje rezultate, prenose francuski mediji.
"Ali to nije dovoljno. Zbog toga ćemo povećati broj specijalizovanog osoblja u ambasadama za 20 odsto i utrostručiti njihova operativna sredstva", precizirao je, ne navodeći vremenski okvir.
On je kazao da Francuska želi da omogući svojim partnerima da i oni ojačaju svoje kapacitete.
"Želim da 2026. godine osnujem regionalnu akademiju za borbu protiv organizovanog kriminala, sa sedištem u Dominikanskoj Republici, koja će svake godine obučavati 250 istražitelja, sudija, carinika i finansijskih analitičara iz bezbednosnih i pravosudnih institucija partnerskih zemalja", dodao je Baro.
Francuski ministar spoljnih poslova boravi u Kolumbiji radi učešća na četvrtom samitu 27 država članica EU i 33 zemlje Zajednice latinoameričkih i karipskih država (CELAC).
"Stavljam Ke d’Orse (francusko ministarstvo spoljnih poslova) u stanje pune pripravnosti da bi u potpunosti preuzelo svoju ulogu u ratu protiv droge", poručio je Baro, podsećajući da su trgovina i upotreba kokaina u Francuskoj poslednjih godina naglo porasle.
(Sputnjik)
Preporučujemo
TRI ŽENE UHAPŠENE: Planirale teroristički napad u Parizu
08. 11. 2025. u 14:04
RAKETE SE VRAĆAJU U EVROPU: Koga ciljaju?
07. 11. 2025. u 22:30
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"LEČIĆ I JA SMO SE PIPALI I LjUPKALI!" Pevačica o glumcu: "Predivno stvorenje, savršen ljubavnik, ježim se dok pričam o njemu"
Atina Ferari otkrila je detalje odnosa sa glumcem Branislavom Lečićem.
08. 11. 2025. u 11:06
Komentari (0)