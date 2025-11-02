AL ŠARA DOLAZI U VAŠINGTON: Predsednik Sirije na sastanku sa Trampom sledeće nedelje

SIRIJSKI predsednik Ahmed al Šara trebalo bi da 10. novembra poseti Vašington, gde se očekuje da se sastane s predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom u Beloj kući, izjavio je danas američki specijalni izaslanik za Siriju i ambasador u Turskoj Tom Barak za američki portal Aksios.

Foto: Profimedia

Ovo će biti prva poseta sirijskog predsednika Beloj kući i ključni korak u obnovi odnosa SAD-a i Sirije, naveo je američki portal. Barak je naglasio da se očekuje da al-Šaraa potpiše tokom posete sporazum o pridruživanju koaliciji protiv ISIS-a koju predvode Sjedinjene Američke Države.

Barak je napomenuo da se očekuje da peti krug direktnih pregovora između Izraela i Sirije, kojim posreduju Sjedinjene Američke Države, bude održan nakon Al Šarine posete Vašingtonu dodajući da je cilj Amerike postizanje bezbednosnog sporazuma o granici između dve zemlje do kraja godine.

Administracija predsednika Trampa ranije ove nedelje saopštila da podržava ukidanje "Cezarovih sankcija" koje su uvedene Siriji.

Zakon "Cezarova zaštita sirijskih civila", nazvan po sirijskom vojnom dezerteru koji je, prema tvrdnjama SAD, prokrijumčario fotografije žrtava mučenja režima sirijskog predsednika Bašara al Asada, stupio je na snagu u junu 2020. godine

Ove sankcije su bile usmerene protiv režima Al Asada i svih koji posluju s njim, posebno u sektorima poput energetike, građevinske industrije i finansija.

Poslednja poseta visoko rangiranog sirijskog zvaničnika Beloj kući dogodila se decembra 1999. godine, kada je tadašnji ministar spoljnih poslova Sirije Faruk al Šara posetio Vašington zbog mirovnih pregovora s Izraelom.