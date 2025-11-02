AL ŠARA DOLAZI U VAŠINGTON: Predsednik Sirije na sastanku sa Trampom sledeće nedelje
SIRIJSKI predsednik Ahmed al Šara trebalo bi da 10. novembra poseti Vašington, gde se očekuje da se sastane s predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom u Beloj kući, izjavio je danas američki specijalni izaslanik za Siriju i ambasador u Turskoj Tom Barak za američki portal Aksios.
Ovo će biti prva poseta sirijskog predsednika Beloj kući i ključni korak u obnovi odnosa SAD-a i Sirije, naveo je američki portal. Barak je naglasio da se očekuje da al-Šaraa potpiše tokom posete sporazum o pridruživanju koaliciji protiv ISIS-a koju predvode Sjedinjene Američke Države.
Barak je napomenuo da se očekuje da peti krug direktnih pregovora između Izraela i Sirije, kojim posreduju Sjedinjene Američke Države, bude održan nakon Al Šarine posete Vašingtonu dodajući da je cilj Amerike postizanje bezbednosnog sporazuma o granici između dve zemlje do kraja godine.
Administracija predsednika Trampa ranije ove nedelje saopštila da podržava ukidanje "Cezarovih sankcija" koje su uvedene Siriji.
Zakon "Cezarova zaštita sirijskih civila", nazvan po sirijskom vojnom dezerteru koji je, prema tvrdnjama SAD, prokrijumčario fotografije žrtava mučenja režima sirijskog predsednika Bašara al Asada, stupio je na snagu u junu 2020. godine
Ove sankcije su bile usmerene protiv režima Al Asada i svih koji posluju s njim, posebno u sektorima poput energetike, građevinske industrije i finansija.
Poslednja poseta visoko rangiranog sirijskog zvaničnika Beloj kući dogodila se decembra 1999. godine, kada je tadašnji ministar spoljnih poslova Sirije Faruk al Šara posetio Vašington zbog mirovnih pregovora s Izraelom.
Preporučujemo
TRAMPOV IZASLANIK: Hezbolah i dalje ima hiljade raketa i projektila na jugu Libana
01. 11. 2025. u 18:10
SKANDAL: Sirija priznala tzv. Kosovo
29. 10. 2025. u 18:04
RUSIJA NASTAVLjA RAD NA NAFTNIM POLjIMA: Moskva spremna da pomogne u obnovi Sirije
15. 10. 2025. u 17:38
PUTIN I EL ŠARA RAZGOVARALI O VOJNIM BAZAMA Lavrov: ”O svemu je razgovarano”
16. 10. 2025. u 08:03
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)