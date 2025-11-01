Svet

GDE JE KOREN PROBLEMA SA DROGOM? Žestoka lekcija Amerikancima zbog Venecuele

Novosti online

01. 11. 2025. u 21:21

KOREN svih problema SAD vezanih za drogu leži u Vašingtonu, a ne u Karakasu, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući situaciju kod severne obale Južne Amerike.

ГДЕ ЈЕ КОРЕН ПРОБЛЕМА СА ДРОГОМ? Жестока лекција Американцима због Венецуеле

Foto: Tanjug/ AP

- Zvanično navedeni cilj je misija protiv droge. Amerikanci idu malo predaleko u svojim naporima da reše ovaj problem. Jer koren problema sa drogom u SAD je u samim SAD - napisala je na svom Telegram kanalu.

Diplomata je dodala da "izvor i uzrok ove infekcije nije u Karakasu, već u Vašingtonu".

Zaharova je ranije izjavila da Rusija osuđuje američke vojne provokacije na Karibima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

FRANCUZI NAGAZILI NA KOČNICU: Novi automobil više nije „za svaku kuću“
Svet

0 0

FRANCUZI NAGAZILI NA KOČNICU: Novi automobil više nije „za svaku kuću“

Danas u Parizu, sve je više onih koji stavljaju katanac na garažu ne zato što im je volan manje potreban, već zato što je nov auto postao preskup. Tržište novih vozila u Evropi beleži oporavak po mesecima, ali i dalje zaostaje za vremenima pre kovid-krize, prodaja je veća nego prošle godine, a manja nego „nekad“. Jedna brojka sve objašnjava – cene su za četiri godine porasle za više od 24%.

02. 11. 2025. u 11:20

Politika
Tenis
Fudbal
TUGA U REDOVIMA SOCIJALISTA Dačić: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici

TUGA U REDOVIMA SOCIJALISTA Dačić: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici