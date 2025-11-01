GDE JE KOREN PROBLEMA SA DROGOM? Žestoka lekcija Amerikancima zbog Venecuele

KOREN svih problema SAD vezanih za drogu leži u Vašingtonu, a ne u Karakasu, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući situaciju kod severne obale Južne Amerike.

Foto: Tanjug/ AP

- Zvanično navedeni cilj je misija protiv droge. Amerikanci idu malo predaleko u svojim naporima da reše ovaj problem. Jer koren problema sa drogom u SAD je u samim SAD - napisala je na svom Telegram kanalu.

Diplomata je dodala da "izvor i uzrok ove infekcije nije u Karakasu, već u Vašingtonu".

Zaharova je ranije izjavila da Rusija osuđuje američke vojne provokacije na Karibima.