MADURO TRAŽI RUSKU POMOĆ: Stigla reakcija iz Moskve

01. 11. 2025. u 20:36

RUSIJA osuđuje američke vojne provokacije na Karibima pod izgovorom borbe protiv trgovine drogom, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

- Najoštrije osuđujemo upotrebu prekomerne vojne sile u sprovođenju misija protiv narkotika... Potvrđujemo našu čvrstu podršku venecuelanskom rukovodstvu u odbrani nacionalnog suvereniteta - nevela je Zaharova.

Podsetila je da akcije SAD krše domaće američko pravo i međunarodno pravo.

Ranije je objavljeno da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro zatražio vojnu pomoć  od Rusije usred gomilanja američkih snaga u karipskom regionu.

