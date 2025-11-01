MADURO TRAŽI RUSKU POMOĆ: Stigla reakcija iz Moskve
RUSIJA osuđuje američke vojne provokacije na Karibima pod izgovorom borbe protiv trgovine drogom, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
- Najoštrije osuđujemo upotrebu prekomerne vojne sile u sprovođenju misija protiv narkotika... Potvrđujemo našu čvrstu podršku venecuelanskom rukovodstvu u odbrani nacionalnog suvereniteta - nevela je Zaharova.
Podsetila je da akcije SAD krše domaće američko pravo i međunarodno pravo.
Ranije je objavljeno da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro zatražio vojnu pomoć od Rusije usred gomilanja američkih snaga u karipskom regionu.
