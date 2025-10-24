PRIJAVLJEN RAZORAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

Zemljotres jačine 5,7 stepeni po Rihteru pogodio je večeras japansko ostrvo Hokaido, saopštio je nemački Istraživački centar za geonauke (GFZ).

U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 10 kilometara, preneo je Rojtes.

Za sada nema podataka o povređenima ili materijalnoj šteti.



