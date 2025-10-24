Svet

PRIJAVLJEN RAZORAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

24. 10. 2025. u 19:19

Zemljotres jačine 5,7 stepeni po Rihteru pogodio je večeras japansko ostrvo Hokaido, saopštio je nemački Istraživački centar za geonauke (GFZ).

ПРИЈАВЉЕН РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС: Ево где је био епицентар

Foto: Novosti

U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 10 kilometara, preneo je Rojtes.  

Za sada nema podataka o povređenima ili materijalnoj šteti.

 

(Tanjug)

