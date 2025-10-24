PRIJAVLJEN RAZORAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar
Zemljotres jačine 5,7 stepeni po Rihteru pogodio je večeras japansko ostrvo Hokaido, saopštio je nemački Istraživački centar za geonauke (GFZ).
U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 10 kilometara, preneo je Rojtes.
Za sada nema podataka o povređenima ili materijalnoj šteti.
(Tanjug)
