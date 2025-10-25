NE ANEKSIJI ZAPADNE OBALE: Sjedinjene Države ne podržavaju najnovije ideje izraelskih vlasti

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio, koji je juče stigao u Izrael na razgovore sa premijerom Benjaminom Netanijahuom, upozorio je, uoči puta, da bi usvajanje zakona u Knesetu, usmerenih na proširenje izraelskog suvereniteta na Zapadnoj obali, moglo da ugrozi primirje u Pojasu Gaze. Rubio je preneo konstataciju predsednika SAD Donalda Trampa da "ovo nije nešto što Amerika može da podržimo u ovom trenutku".

FOTO: Tanjug/AP

Tramp, saveznik Izraela u ratu protiv islamističkog pokreta Hamas, protivi se izraelskoj aneksiji Zapadne obale. Izraelski parlament, glasao je o dva zakona usmerena na proširenje suvereniteta na okupiranoj Zapadnoj obali. Odluka kojom se izraelski zakon primenjuje na Zapadnu obalu, potez je ravan aneksiji teritorije koju Palestinci žele za državu, a dobio je preliminarno odobrenje Kneseta sredinom minule nedelje.

Rubio, po saopštenju iz Stejt departmenta, posećuje Izrael da podrži sprovođenje Trampovog plana od 20 tačaka za okončanje rata u Gazi. Oko 700.000 izraelskih doseljenika živi u naseljima širom Zapadne obale pod izraelskom okupacijom. UN i veći deo međunarodne zajednice, smatraju naselja nezakonitim prema međunarodnom pravu.

Izraelska vlada, poziva se, međutim, na biblijske i istorijske veze sa Zapadnom obalom, teritorijom koju smatra spornom i protivi se uspostavljanju palestinske države. Naselja su pitanje koje se decenijama smatra glavnom preprekom miru na Bliskom istoku.

Sredinom avgusta, izraelski ministar finansija Bezalel Smotrič, najavio je početak radova na projektu izgradnje naselja E1 koji bi, po izjavi koju je njegov kabinet tad preneo, "sahranio ideju o palestinskoj državi".

Gde su taoci? NEIMENOVANI izraelski zvaničnik kaže da Hamas navodno ne zna gde se nalaze tela pet od 13 preminulih talaca koje treba da vrati Izraelu. "Hamas igra igre i kupuje vreme kako bi produžio primirje bez dostizanja druge faze sporazuma, koja zahteva razoružanje", ističe taj zvaničnik. Po uslovima o primirju u Gazi, u okviru mirovnog plana koji je predložio Donald Tramp, Hamas mora da vrati sve taoce otete u napadu na jug Izraela u oktobru 2023. Hamas je oslobodio 20 talaca i vratio 15 tela preminulih od 28, koliko ih se nalazilo u Gazi, navodi Tajms of Izrael.

Kako je objavljeno na sajtu američke ambasade u Jerusalimu, Netanijahu je, srdačno pozdravljajući Rubija, istakao da su posete Trampa u Knesetu, potpredsednika Džej Di Vensa i sada njega, čine "krug poverenja i partnerstva".

- Suočavamo se sa sudbonosnim danima. Želimo da unapredimo mir. I dalje imamo bezbednosne izazove. Ali mislim da možemo da se, radeći zajedno pozabavimo izazovima i iskoristimo prilike i to u izobilju - poručio je Netanijahu.

Zahvaljujući domaćinu Rubio je ocenio da "ima još posla, ali smo veoma pozitivni u vezi sa tim" i dodao da se "ostvaruje napredak i da je neverovatno kako su, za samo sedam ili osam dana, stvari i sistemi uspostavljeni".

- Hamas ne može da bude uključen u upravljanje Gazom. - istakao je Rubio. - Budućnost upravljanja Gazom tek treba da se razradi između Izraela i partnerskih zemalja, ali u to ne može da se uključi Hamas, a svaka eventualna uloga Palestinske uprave tek treba da bude određena.

Ohel na rehabilitaciji OSLOBOĐENI talac Alon Ohel, koji imaa dvojno državljanstvo, srpsko i izraelsko, pušten je juče iz Medicinskog centra Rabin. Završeni su potrebni medicinski testovi i sada će nastaviti oporavak na odeljenju za rehabilitaciju, saopštila je bolnica. - Hvala svim ljudima Izraela koji su podržavali moju porodicu i učinili sve da me vrate kući - rekao je Ohel po izlasku iz bolnice, preneo je Tajms of Izrael. - Planiram da nastavim sa životom i ostvarujem svoje ciljeve. Muzičara je 7. oktobra 2023. godine kidnapovala grupa Hamas sa muzičkog festivala u Gazi, gde je proveo dve godine u zatočeništvu.Oslobođen je 13. oktobra zajedno sa još 19 talaca, kao deo primirja koje je stupilo na snagu tokom sukoba.

Kako je naveo, Međunarodne bezbednosne snage koje će biti raspoređene u Gazi u skladu sa sporazumom o prekidu vatre, moraće da budu sastavljene od zemalja sa kojima se Izrael "oseća prijatno". Govoreći o najavljenoj aneksiji Zapadne obale, Rubio je rekao da je to pretnja mirovnom procesu, ističući da SAD ne misle da će se aneksija desiti.

SAD i istomišljenici moraju da učine više da bi izvršili pritisak na Izrael da prestane da krši sporazum o prekidu vatre u Gazi, ocenio je juče turski predsednik Redžep Tajip Erdogan. On je, po povratku sa turneje po zemljama Persijskog zaliva, novinarima najavio da bi pritisak na Izrael mogao da uključuje i moguću upotrebu sankcija, ili obustavu prodaje oružja. Kako se navodi se u saopštenju iz njegovog kabineta, palestinska militantna grupa Hamas poštuje sporazum o prekidu vatre sa Izraelom, a Turska je spremna da podrži planiranu operativnu grupu za Gazu na bilo koji način.