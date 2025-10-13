HITNO SE OGLASIO FRANCUSKI PREMIJER: Samo jedno poručio ministrima
JEDINI zadatak nove vlade Francuske jeste da prevaziđe političku krizu, izjavio je danas premijer te zemlje Sebastijen Lekorni.
On je tokom prvog radnog sastanka sa članovima nove vlade zahvalio novim ministrima što su se pridružili vladi u ''teškom trenutku'', prenosi "Figaro".
''Naša jedina misija sada je da prevaziđemo ovu klimu, da prevaziđemo političku krizu. Odgovornost koju imamo pred zemljom, a možda malo i pred istorijom, zahteva stalnu posvećenost. Cenim svaki rizik koji ste preuzeli'', rekao je Lekorni.
On je ministre pozvao na ''skromnost i trezvenost'' i naglasio da ''služenje državi zahteva primereno ponašanje i razborito trošenje javnog novca''.
Istakao je raznolikost vlade, rekavši da želi vladu slobodnih ličnosti koje ne dovode u pitanje red ili metode rada.
Pozvao je članove vlade da sarađuju sa ''pristalicama i opozicijom'', i sa udruženjima i sindikatima.
Lekorni je u nedelju objavio spisak ministara nove vlade Francuske i poručio da će glavni cilj njegove druge vlade biti usvajanje budžeta za Francusku pre kraja godine.
Lekorni, koga je francuski predsednik Emanuel Makron 9. septembra prvi put imenovao za premijera, u ponedeljak je podneo ostavku i postao premijer sa najkraćim mandatom u istoriji zemlje sa 27 dana na toj funkciji.
Ostavka je usledila manje od 24 sata nakon što je predstavljena prva faza nove vlade, u kojoj su se uglavnom našli bivši ministri i bliski saradnici Makrona.
Nakon pregovora koje je Lekorni na molbu Makrona vodio sa parlamentarnim strankama, francuski predsednik ga je u petak ponovo imenovao za premijera.
Stranka krajnje levice Nepokorena Francuska (LFI) i stranka krajnje desnice Nacionalno okupljanje (RN) podnele su danas predloge za izglasavanje nepoverenja novoj vladi.
(Tanjug)
