HITNO SE OGLASIO FRANCUSKI PREMIJER: Samo jedno poručio ministrima

JEDINI zadatak nove vlade Francuske jeste da prevaziđe političku krizu, izjavio je danas premijer te zemlje Sebastijen Lekorni.

AP Photo/Christophe Ena

On je tokom prvog radnog sastanka sa članovima nove vlade zahvalio novim ministrima što su se pridružili vladi u ''teškom trenutku'', prenosi "Figaro".

''Naša jedina misija sada je da prevaziđemo ovu klimu, da prevaziđemo političku krizu. Odgovornost koju imamo pred zemljom, a možda malo i pred istorijom, zahteva stalnu posvećenost. Cenim svaki rizik koji ste preuzeli'', rekao je Lekorni.

On je ministre pozvao na ''skromnost i trezvenost'' i naglasio da ''služenje državi zahteva primereno ponašanje i razborito trošenje javnog novca''.

Istakao je raznolikost vlade, rekavši da želi vladu slobodnih ličnosti koje ne dovode u pitanje red ili metode rada.

Pozvao je članove vlade da sarađuju sa ''pristalicama i opozicijom'', i sa udruženjima i sindikatima.

Lekorni je u nedelju objavio spisak ministara nove vlade Francuske i poručio da će glavni cilj njegove druge vlade biti usvajanje budžeta za Francusku pre kraja godine.

Lekorni, koga je francuski predsednik Emanuel Makron 9. septembra prvi put imenovao za premijera, u ponedeljak je podneo ostavku i postao premijer sa najkraćim mandatom u istoriji zemlje sa 27 dana na toj funkciji.

Ostavka je usledila manje od 24 sata nakon što je predstavljena prva faza nove vlade, u kojoj su se uglavnom našli bivši ministri i bliski saradnici Makrona.

Nakon pregovora koje je Lekorni na molbu Makrona vodio sa parlamentarnim strankama, francuski predsednik ga je u petak ponovo imenovao za premijera.

Stranka krajnje levice Nepokorena Francuska (LFI) i stranka krajnje desnice Nacionalno okupljanje (RN) podnele su danas predloge za izglasavanje nepoverenja novoj vladi.



