Svet

PORUKA MAJKE ALONA OHELA TERA SUZE NA OČI: Idit će nakon dve godine ponovo zagrliti sina (VIDEO)

В. Н.

13. 10. 2025. u 09:53

IDIT Ohel, majka državljanina Srbije Alona Ohela, koji je oslobođen nakon dve godine zatočeništva u Gazi, ostavila je poruku u njegovoj sobi.

ПОРУКА МАЈКЕ АЛОНА ОХЕЛА ТЕРА СУЗЕ НА ОЧИ: Идит ће након две године поново загрлити сина (ВИДЕО)

Foto: printskrin/X/ZIONS OF ISRAEL

Alon Ohel je danas oslobođen nakon što ga je militantna grupa Hamas otela na festivalu Nova 7. oktobra 2023. godine.

On je na putu ka Izraelu, a njegova majka Idit Ohel mu je napisala poruku koja ga čeka u sobi. 

- Alone, mnogo si voljen! - napisala je Idit.

Porodica spremila sobu

Na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se kako je porodica pripremila sobu za Alona, koja je puna njegovih omiljenih stvari. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DODELJENA NOBELOVA NAGRADA ZA EKONOMIJU
Svet

0 0

DODELJENA NOBELOVA NAGRADA ZA EKONOMIJU

ŠVEDSKA akademija nauka danas je saopštila da je su dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju za 2025. Džoel Mokir, Filip Agion i Piter Hauit, za njihov doprinos razumevanju inovacija koje pokreću ekonomski rast.

13. 10. 2025. u 12:08

Politika
Tenis
Fudbal
DOK STE VI ŽIVI, ŽIV JE I MOJ OTAC!: U Sarajevu okupljeno preko 30.000 ljudi u čast Halida Bešlića (VIDEO)

"DOK STE VI ŽIVI, ŽIV JE I MOJ OTAC!": U Sarajevu okupljeno preko 30.000 ljudi u čast Halida Bešlića (VIDEO)