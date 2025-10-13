PORUKA MAJKE ALONA OHELA TERA SUZE NA OČI: Idit će nakon dve godine ponovo zagrliti sina (VIDEO)

IDIT Ohel, majka državljanina Srbije Alona Ohela, koji je oslobođen nakon dve godine zatočeništva u Gazi, ostavila je poruku u njegovoj sobi.

Foto: printskrin/X/ZIONS OF ISRAEL

Alon Ohel je danas oslobođen nakon što ga je militantna grupa Hamas otela na festivalu Nova 7. oktobra 2023. godine.

On je na putu ka Izraelu, a njegova majka Idit Ohel mu je napisala poruku koja ga čeka u sobi.

- Alone, mnogo si voljen! - napisala je Idit.

🎗️ Alon Ohel's mother writes a note to Alon - who will be waiting for him in the waiting room at Ra'im: "Alon, you are loved so much" pic.twitter.com/J6GBsVo3YM — ZIONS OF ISRAEL (@Israeli_Sniper) October 13, 2025

Porodica spremila sobu

Na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se kako je porodica pripremila sobu za Alona, koja je puna njegovih omiljenih stvari.

Quelques minutes avant sa remise à la Croix-Rouge : la chambre qui attend Alon Ohel. pic.twitter.com/bWPmBq2IQF — Beau Gosse Prétentieux_Backup (@BoGossPrebackup) October 13, 2025