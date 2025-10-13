PORUKA MAJKE ALONA OHELA TERA SUZE NA OČI: Idit će nakon dve godine ponovo zagrliti sina (VIDEO)
IDIT Ohel, majka državljanina Srbije Alona Ohela, koji je oslobođen nakon dve godine zatočeništva u Gazi, ostavila je poruku u njegovoj sobi.
Alon Ohel je danas oslobođen nakon što ga je militantna grupa Hamas otela na festivalu Nova 7. oktobra 2023. godine.
On je na putu ka Izraelu, a njegova majka Idit Ohel mu je napisala poruku koja ga čeka u sobi.
- Alone, mnogo si voljen! - napisala je Idit.
Porodica spremila sobu
Na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se kako je porodica pripremila sobu za Alona, koja je puna njegovih omiljenih stvari.
