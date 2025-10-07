UPOZORENJE GRAĐANIMA: Bavarske vlasti izdale upozorenje na toksični vazduh
VLASTI u nemačkom gradu Ašafenburgu u Donjoj Frankoniji, jednoj od sedam administrativnih jedinica nemačke države Bavarske, izdale su danas upozorenje na moguću intoksikaciju zatrovanim vazduhom nakon akcidenta u lokalnom industrijskom postrojenju.
Prema podacima Savezne kancelarije za civilnu zaštitu, oslobođeni gasovi stvorili su žućkasti oblak gasa koji je potencijalno toksičan, prenosi dnevnik Bild.
-Toksični oblak se trenutno proširio i iznad susednog urbanog područja. Vlasti pozivaju stanovništvo da ostane u kućama, da uvede ljude spolja i da drži prozore i vrata zatvorena, navodi se u saopštenju lokalnih vlasti.
Akcident se navodno dogodio u fabrici za cinkovanje nakon čega je izdato upozorenje na "ekstremnu opasnost" putem aplikacije KatWarn.
-Molimo vas da izbegavate ugroženo područje. Zatvorite prozore i vrata, isključite ventilaciju i klimatizaciju. Obavestite svoje komšije i pružite pomožć i podršku svima kojima je potrebna, ali ne ugrožavajući sebe, objavile su gradske vlasti na svom Instagram nalogu.
U Majnašafu je raspoređen veliki broj pripadnika vatrogasaca, policije i službe hitne pomoći.
(Tanjug)
