SPAVAĆU U ZATVORU, ALI UZDIGNUTE GLAVE: Nikola Sarkozi uputio oštre reči pravosuđu

Oni koji me mrze, misle da me su me ponizili. Ali, ono što su danas ponizili, to su Francuska, i imidž Francuske. Ako je neko izdao Francuze, to nisam ja, to je ovo neverovatno pravosuđe.

Foto AP

Tim rečima obratio se bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi koga je Sud u Parizu osudio na pet godina zatvora u aferi "Gadafi".

- Ovo što se danas dogodilo u sali pariskog suda je veliki udarac za pravnu državu i za poverenje prema pravosuđu. Posle više od deset godina istrage i miliona potrošenih evra, da bi se pronašlo libijsko finansiranje, sud, s pravom, nije mogao da pronađe da je korišćen u mojoj kampanji. Sud je otišao dalje, izjavljujući da je dokument "Medijapara" kojim je započeta ova procedura bio lažan. Optužili su me za četiri delikta, tri su odbačena. Nisu pronašli finansiranje, nije bilo korupcije, osuđen sam, dakle, zato što sam navodno ostavio da rade moje saradnike koji su imali ideju o ilegalnom finasiranju – kazao je Sarkozi po izlasku iz sudnice, dok je uz njega stajala njegova supruga Karla Bruni.

Bivši francuski predsednik je naglasio da je pravosuđu do sada uvek bio na raspolaganju.

- Nisam odbio pojavljivanje ni na jednom ročištu, bio sam u pritvoru, ispitivali su me, posmatrali. Predsednica suda je istakla da nije bilo nikakvog ličnog bogaćenja. Zaključak je da moram da provedem pet godina u zatvoru. Uz to, iako znaju moju adresu, iako me prepoznaju na ulici, tribunal želi da me vidi da spavam u zatvoru što je pre moguće – nastavio je Sarkozi.

On je od Francuza, "bez obzira na to da li su glasali za njega, da li ga podržavaju ili ne", zatražio da sami donesu sud o svemu.

- Mržnja očigledno nema nikave limate. Povinovaću se, naravno, i ako pravosuđe zaista to želi, otići ću u zatvor, ali uzdignute glave. Nevin sam. Ovo pravosuđe je skandalozno. Naravno, žaliću se, izvesno ću s se lisicama na rukama pojaviti pred apelacionim sudijom. Nemam nikakvu želju za osvetom, ne osećam bilo kakvu mržnju, ali svima treba da bude jasno da ću se do poslednjeg daha boriti da dokažem moju potpunu nevinost – zaključio je bivši francuski predsednik.