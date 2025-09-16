Svet

TRAMP KRENUO ZA LONDON: Ovo su svi detalji posete američkog predsednika Velikoj Britaniji

Jovana Švedić

16. 09. 2025. u 16:49

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ukrcao se u avion zajedno sa prvom damom Melanijom Tramp, koja ga prati na ovom putovanju.

AP Photo/Evan Vucci

Let između Vašingtona i Londona traje oko sedam sati.

Njih će na aerodromu dočekati ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper, američki amabasador u Velikoj Britaniji Voren Stivens i kraljev lični izaslanik Vikont Hud.

AP Photo/Evan Vucci

Oni će zatim otići u dvorac Vindzor gde će sutra imati svečani doček uz kraljevski salut koji će istovremeno biti ispaljen sa istočne strane dvoca i iz Tauera u Londonu. 

AP Photo/Evan Vucci

Nakon dočeka u sredu, uz pratnju kralja Čarlsa, njegove izabranice Kamile, princa Vilijama i princeze Kejt će kočijama obići imanje uz pratnju postrojenih jedinica oružanih snaga i tri vojna orkestra (Kraljevskes mornarice, vojske i kraljevskog vazduhoplovstva).

Po dolasku, dočekaće ih počesna garda.

Ručak će biti održan u svečanoj trpezariji, nakon čega će članovi kraljevske porodice povesti Trampove u obilazak kraljevske zbirke umetnina. Predsednik i prva dama potom će posetiti kapelu Svetog Đorđa, gde će položiti venac na grob kraljice Elizabete II. Tom prilikom, biće im organizovana i privatna tura kapelom, kao i nastup hora kapele.

AP Photo/Evan Vucci

Prvi susret Trampa i premijera Starmera biće u sredu popodne, kada će premijer i njegova supruga zajedno s gostima prisustvovati vojnoj ceremoniji. 

Ako vreme dozvoli, predsedniku će biti priređen vazdušni spektakl – prelet "Crvenih strela" uz pratnju britanskih i američkih F-35 aviona.

Istog večera održaće se, verovatno najvažniji događaj ove državne posete – svečani banket u dvorcu Vindzor, gde će se predsednik Tramp i kralj Čarls obratiti gostima.

(Gardijan)

