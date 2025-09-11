Svet

"KAO DIVLJACI, ONI STVARAJU NAPETOST NIOTKUDA" Lukašenko: Oborili smo koliko smo mogli dronova - odmah smo obavestili Poljsku

В. Н.

11. 09. 2025. u 15:46

BELORUSI su videli kuda su leteli dronovi i oborili su onoliko koliko su mogli, rekao je predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko o dronovima na teritoriji u Poljskoj.

Foto: Profimedia

On je naglasio da Varšava nastoji da eskalira situaciju u vezi sa dronovima.

- Videli smo kuda su leteli dronovi. Sve što smo mogli da uništimo, mi smo oborili. Ali, nekoliko je ostalo. Odmah smo, koliko je to moguće, obavestili Poljsku. Šta smo dobili? Kao divljaci, oni stvaraju napetost niotkuda - rekao je Lukašenko na sastanku sa predstavnikom Belorusije u UN Valentinom Ribakovom.

Načelnik Generalštaba beloruske vojske Pavel Maruvejko izjavio je u sredu da je Belorusija tokom prethodne noći obavestila Poljsku i Litvaniju o tome da se njihovoj teritoriji približavaju nepoznati leteći aparati.

I Poljska je obavestila Belorusiju o tome da se njenoj teritoriji približavaju dronovi iz Ukrajine, rekao je on.

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je u sredu da su iznad Poljske oboreni dronovi koji su „predstavljali opasnost“ i naveo da veruje da su bili „ruski“, ali za tu tvrdnju nije ponudio nikakve dokaze. On je u parlamentu izneo tvrdnju da je na teritoriju zemlje ušlo navodno 19 dronova.

Rusko Ministarstvo je navelo da su ruske snage tokom prethodne noći izvele intenzivan napad na preduzeća vojno-industrijskog kompleksa u Ivano-frankovskoj, Hmeljnickoj i Žitomirskoj oblasti Ukrajine i gradovima – Vinica i Lavov.
U tim pogonima se proizvodila i remontovala oklopna tehnika i avijaciona tehnika, motori i dronovi.

Tokom udara pogođena je fabrika za proizvodnju oklopnih vozila i fabrika za proizvodnju dronova velikog dometa u Lavovu.
Svi ciljevi su realizovani a svi objekti uništeni.

(Sputnjik)

