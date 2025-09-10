SMEJE LI SE PUTIN TRAMPOVIM NAPORIMA ZA MIR? Evo šta kaže Varšava
POLjSKI ministar spoljnih poslova Radek Sikorski izjavio je danas da se predsednik Rusije Vladimir Putin "smeje naporima predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa za postizanje mira.
- Putin se smeje mirovnim naporima predsednika Trampa. Od Aljaske, on je samo pojačao rat. Nadam se da će (Tramp) svoje reči potkrepiti delima - istakao je Sikorski, prenoei Ej-Bi-Si njuz.
Prošle nedelje, Tramp je obećao da će pomoći Poljskoj da se zaštiti tokom bilateralnog sastanka sa poljskim predsednikom Karolom Navrockim u Beloj kući.
- Uz Poljsku smo do kraja i pomoći ćemo joj da se zaštiti - rekao je Tramp tom prilikom.
Očekuje se da će Tramp danas razgovarati sa poljskim predsednikom Karolom Navrockim, rekao je zvaničnik Bele kuće za američku TV mrežu. Zvaničnik je dodao da Tramp i Bela kuća "prate izveštaje koji stižu iz Poljske".
Rano jutros, Varšava je uz podršku NATO saveznika oborila dronove nakon što je tokom noći detektovala 19 objekata koji su ušli na njenu teritoriju.
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije danas da domet dronova koji su navodno prešli granicu sa Poljskom ne prelazi 700 kilometara i navelo da je spremno da obavi konsultacije sa poljskim Ministarstvom odbrane.
(Tanjug)
