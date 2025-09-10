HAOS U FRANCUSKOJ: Policija masovno hapsi demonstrante - gori Pariz (FOTO/VIDEO)

NAJMANjE 83 osobe su uhapšene na protestima koji se održavaju na oko 50 lokacija u Francuskoj, nakon imenovanja Sebastijana Lekornua za premijera.

AP Photo/Philippe Magoni

Ispred gimnazije Elen - Buše u Parizu došlo je do sukoba Specijalnih jedinica francuske policije (CRS) i demonstranata koji policiju gađaju smećem i kamenjem.

Ispred škole su postavljene kante sa smećem i samo mali broj učenika je uspeo da uđe u učionicu.

Prema pisanju Parizijena na jednom od transparenata ispred škole piše: "Prvi korak spalite kante za smeće, drugi korak. Spalite matinjon kao u Nepalu“.

Demonstranti su pokušali da blokiraju stanicu gradskog prevoznika Montrej, ali je policija upotrebila suzavac, prenosi Figaro.

AP Photo/Philippe Magoni

Oko stotinu učenika okupilo se ispred srednje škole Klod Mone u Parizu u 13. arondismanu, gde su ispred dva ulaza postavili kante za smeće, a na kapijama je okačen transparent na kojem piše "Stop represiji, živeo srednjoškolski pokret“.

Protesti su prijavljeni ispred još nekih srednjih škola u Parizu, a kako se navodi ispred škole između 12. i 13. arondismana policija je upotrebila suzavac.

AP Photo/Philippe Magoni

Pojedini učenici nose palestinske zastave i skandiraju "Slobodna Palestina“.

U Renu je blokirana obilaznica, a bačene su i dimne bombe.

Iz jedne autobuske kompanije rekli su da su demonstranti kamenjem gađali autobus, a da je vozač u poslednji momenat uspeo da izađe iz vozila i izbegne kamenice.

AP Photo/Philippe Magoni

Navode i da je zapaljen jedan autobus.

Blokirana je i obilaznica u Nantu, gde je došlo do sukoba policije i demonstranata zbog čega su uhapšene četiri osobe.

AP Photo/Philippe Magoni

Učesnici protesta su na putu na aerodromu postavili blokadu oko 04 časova, kao i u blizini dvorca vojvode od Bretanje.

U Lionu, demonstranti su pokušali da blokiraju kej Viktor Ogagrije, i tu su se verbalno sukobili sa vozačima koji su pokušali da prođu.

AP Photo/Philippe Magoni

U Brestu demonstranti su obučeni kao klovnovi i pokušali su da blokiraju ključni kružni tok u tom gradu, ali ih je policija potisnula i tom prilikom uhapsila osam osoba, prenosi Parizijen.

U tom gradu, u luci, gde se nalazi i najveće skladište nafte u regionu, 150 demonstranata priprema teren za proteste najavljene za 10.30 sati, i tu je primećen veliki broj policije i žandarmerije.

AP Photo/Philippe Magoni

Policija je saopštila da je „koristila resurse da rastera neprijateljski nastrojene demonstrante koji su blokirali saobraćaj na Univerzitetskom mostu i kejevima", prenosi BFM TV.

Proteste je organizovala grupa „Blokirajmo sve'', a prema informacijama francuske žandarmerije, više od 1.000 demonstranata je na ulicama Francuske i 10 puteva je blokirano.

Nekoliko velikih grupa demonstranata okupilo se u Lionu gde oko 100 ljudi blokira kružni tok Fejsin nakon blokade obližnjeg puta, prenosi BFM. Portparol Nacionalne žandarmerije Ervan Koifard rekao je da su tenzije veće na zapadu zemlje, a da su „značajne akcije" izvršene u regionu Bretanja.

AP Photo/Philippe Magoni

- One se kreću od oštećivanja kamera za merenje brzine do operacija provere i blokiranja. Ako je u pitanju provera, dajemo prioritet dijalogu, ako je u pitanju blokiranje, nastavićemo sa deblokiranjem - rekao je on.

Odlazeći ministar unutrašnjih poslova Bruno Retajo rekao je ranije da su osujećeni pokušaji blokada u Parizu i Bordou, dok su službe unutrašnje bezbednosti Francuske saopštile da očekuju da će oko 100.000 ljudi učestvovati u demonstracijama i blokadama širom zemlje.

(Sputnik)