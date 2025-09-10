FRANCUSKA POLICIJA PRETUKLA NOVINARE: Tenzije u Parizu rastu (VIDEO)

DEMONSTRACIJE pokreta "Blokirajmo sve" u Francuskoj, protive se planiranom budžetu zbog kojeg je pala vlada Fransoa Bajrua i predsednik Emanuel Makron za novog premijera odredio Sebastijana Lekornua.

Foto: Printscreen

Na društvenim mrežama kruži snimak na kome se vidi kako je policija krenula da udara demonstrante palicama.

Međutim, krenuli su da udaraju i novinare.

Pogledajte video: