FRANCUSKA POLICIJA PRETUKLA NOVINARE: Tenzije u Parizu rastu (VIDEO)

10. 09. 2025. u 14:08

DEMONSTRACIJE pokreta "Blokirajmo sve" u Francuskoj, protive se planiranom budžetu zbog kojeg je pala vlada Fransoa Bajrua i predsednik Emanuel Makron za novog premijera odredio Sebastijana Lekornua.

ФРАНЦУСКА ПОЛИЦИЈА ПРЕТУКЛА НОВИНАРЕ: Тензије у Паризу расту (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Na društvenim mrežama kruži snimak na kome se vidi kako je policija krenula da udara demonstrante palicama.

Međutim, krenuli su da udaraju i novinare.

Pogledajte video: 

