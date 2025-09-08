PANKIN: Putin ide u Tadžikistan
RUSKI lider Vladimir Putin će 9. oktobra posetiti Tadžikistan, rekao je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Pankin.
Pankin je takođe izrazio uverenje da će Putinova poseta dati „novi snažan podsticaj“ razvoju odnosa između Rusije i Tadžikistana.
Preporučujemo
POČEO ONLAJN SAMIT BRIKS-A: Sastanku se pridružio i Putin (FOTO)
08. 09. 2025. u 14:36
TRAMP NAJAVIO: Razgovaraću sa Putinom u narednih nekoliko dana
08. 09. 2025. u 08:40
"PUTIN I TRAMP ĆE SPREČITI TREĆI SVETSKI RAT" Dimitrijev izneo jasan stav
07. 09. 2025. u 07:14
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)