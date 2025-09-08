Svet

PANKIN: Putin ide u Tadžikistan

08. 09. 2025. u 23:58

RUSKI lider Vladimir Putin će 9. oktobra posetiti Tadžikistan, rekao je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Pankin.

Foto: EPA

Pankin je takođe izrazio uverenje da će Putinova poseta dati „novi snažan podsticaj“ razvoju odnosa između Rusije i Tadžikistana. 

