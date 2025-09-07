Svet

LAVROV O TROSTRUKOM RUKOVANJU LIDERA TRI ZEMLJE: Rusija, Kina i Indija svesne zajedničkih interesa u brojnim oblastima

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

07. 09. 2025. u 13:41

RUSIJA, Kina i Indija su svesne zajedničkih interesa u čitavom nizu oblasti i postoji jasan trend da zemlje razvijaju svoje partnerstvo, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov za ruske medije.

ЛАВРОВ О ТРОСТРУКОМ РУКОВАЊУ ЛИДЕРА ТРИ ЗЕМЉЕ: Русија, Кина и Индија свесне заједничких интереса у бројним областима

Foto: Profimedia

Komentarišući trostruko rukovanje lidera tri zemlje, Vladimira Putina, Narendre Modija i Si Đinpinga, Lavrov je rekao da ono predstavlja demonstraciju toga da tri velike sile, koje predstavljaju tri velike civilizacije, prepoznaju zajedničke interese u nizu oblasti.

„To ne znači da se sve apsolutno podudara, već da postoji tendencija da Kina, Rusija i Indija razvijaju svoje partnerstvo, izvlačeći obostranu korist iz onih oblasti gde imamo iste interese“, objasnio je ministar.

Lavrov je dodao da zajednički interesi zemalja leže u razvoju ekonomije, rešavanju socijalnih problema i poboljšanju blagostanja stanovništva.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila orlove sa Evropskog prvenstva!

SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila "orlove" sa Evropskog prvenstva!