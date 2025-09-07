LAVROV O TROSTRUKOM RUKOVANJU LIDERA TRI ZEMLJE: Rusija, Kina i Indija svesne zajedničkih interesa u brojnim oblastima
RUSIJA, Kina i Indija su svesne zajedničkih interesa u čitavom nizu oblasti i postoji jasan trend da zemlje razvijaju svoje partnerstvo, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov za ruske medije.
Komentarišući trostruko rukovanje lidera tri zemlje, Vladimira Putina, Narendre Modija i Si Đinpinga, Lavrov je rekao da ono predstavlja demonstraciju toga da tri velike sile, koje predstavljaju tri velike civilizacije, prepoznaju zajedničke interese u nizu oblasti.
„To ne znači da se sve apsolutno podudara, već da postoji tendencija da Kina, Rusija i Indija razvijaju svoje partnerstvo, izvlačeći obostranu korist iz onih oblasti gde imamo iste interese“, objasnio je ministar.
Lavrov je dodao da zajednički interesi zemalja leže u razvoju ekonomije, rešavanju socijalnih problema i poboljšanju blagostanja stanovništva.
