ZABRANJENI SMARTFONI U ŠKOLAMA: Izuzetak samo za određene kategorije učenika

BELGIJSKI severni region Flandrija uveo je od početka ove školske godine potpunu zabranu smartfona u osnovim školama, kao i u prvom i drugom razredu srednje škole, prenose danas lokalni mediji.

Foto: Profimedia

Zabrana se ne odnosi samo na telefone, već i na druge pametne uređaje, kao što su smartsatovi, prenosi sajt VRT.

Izuzetak će biti napravljen samo kod učenika sa posebnim obrazovnim potrebama, ili onih koji koriste pametne uređaje iz medicinskih razloga, kao što su dijabetičari.

Istovremeno, biće pooštreni i propisi prema onima koji beže sa časova, pa će tako roditelji učenika koji su odsutni 30 ili više dana bez valjanog razloga, izgubiti pravo na školski dodatak posle jedne školske godine, dok je to do sada bilo moguće samo posle dve uzastopne školske godine.

Još jedna novina se odnosi na postepeno uvođenje novog nastavnog programa verskog obrazovanja za rimokatolike u svim osnovnim školama, što će postati obavezno u 2027.

Od učenika će se tražiti da steknu više znanja o hrišćanskoj tradiciji i nauče kako je ona povezana sa aktuelnim društvenim pitanjima, kao što su migracije, ekologija i mir.

Od danas je povećan i broj časova holandskog za decu koja imaju nedovoljno znanje iz tog jezika.

Istovremeno, ove školske godine skoro 64.000 učenika u 277 škola u Flandriji dobiće zdravu hranu što je rezultat akcije na koju je pozvalo 13 gradova i opština.

Pri tom će škole i opštine moći da računaju na podršku vrednu 6,2 miliona evra od flamanskog ministarstva za brigu o porodici.

(Tanjug)

