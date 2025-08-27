Svet

NEMAČKA: Više od polovine građana smatra da Ukrajina treba da napravi teritorijalne ustupke

27. 08. 2025. u 20:13

U NEMAČKOJ 52% ispitanika smatra da Ukrajina treba da napravi teritorijalne ustupke kako bi zaključila mirovni sporazum.

НЕМАЧКА: Више од половине грађана сматра да Украјина треба да направи територијалне уступке

To pokazuju podaci ankete Instituta Forsa, piše Di Velt . 

Pored toga, prema rezultatima studije, među pristalicama stranke Alternativa za Nemačku, ideju o ustupcima Ukrajini podržalo je 72%.

- Samo 43% pristalica CDU/CSU je odgovorilo pozitivno - navodi se u članku.

