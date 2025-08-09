AMERIČKI MEDIJI: Zelenski bi mogao da učestvuje na sastanku Putina i Trampa
MEDIJSKA kuća Si-Bi-Es (CBS) objavila je da bi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski mogao da učestvuje na sastanku ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, koji je zakazan za 15. avgust na Aljasci.
Kremlj i Bela kuća ranije su potvrdili da će se Putin i Tramp sastati, dok je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov rekao da je specijalni predstavnik SAD Stiv Vitkof spomenuo mogućnost trilateralnog sastanka u Kremlju, ali da ruska strana nije komentarisala tu ideju, fokusirajući se na bilateralni samit.
Putin je rekao da je susret sa Zelenskim moguć, ali da za takve pregovore još uvek nisu stvoreni potrebni uslovi.
