ARAKČI NA SAMITU BRIKS-A: "Povelja UN i međunarodni pravni sistem treba da štite teritorijalni integritet"

MINISTAR spoljnih poslova Irana Abas Arakči, predstavljajući danas svoju zemlju na samitu BRIKS-a koji se održava u Brazilu, istakao je da Povelja Ujedinjenih nacija i međunarodni pravni sistem treba da štite teritorijalni integritet i nacionalni suverenitet država kako bi se očuvali globalni mir i bezbednost.

On je naglasio važnost održavanja međunarodnog prava i pozvao sve zemlje da se protive nepravdi i agresiji, prenosi Isna.

Arakči je zahvalio članicama BRIKS-a koje su osudile agresiju izraelskog režima protiv Irana, koja je dovela do smrti i ranjavanja mnogih civila. On je ukazao na to da su ove akcije predstavljale ozbiljno kršenje međunarodnog prava, uključujući Povelju UN i Sporazum o neširenju nuklearnog naoružanja (NPT), i pozvao međunarodnu zajednicu da se suprotstavi ovom bezakonju i sankcioniše odgovorne.

Pored toga, Arakči je ukazao na to da bi situacija u regionu mogla da se reši samo ukoliko se okončaju nekažnjivost i podrška agresiji izraelskog režima.

Takođe, naglasio je da BRIKS, kao priznati glas globalnog Juga, treba da igra ključnu ulogu u promovisanju međunarodnog prava i multilateralizma, čime bi se ojačali principi Ujedinjenih nacija, kao što su suverena jednakost, zabrana upotrebe sile i mirno rešavanje sporova.