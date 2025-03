PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov ocenio je u intervjuu Pavlu Zarubinu stav Evrope o naoružavanju Ukrajine kao paradoks i poručio da će pre ili kasnije doći na vlast oni, koji će shvatiti dobrobiti razvoja odnosa sa Rusijom.

Novinar Pavel Zarubin osvrnuo se na to da evropski lideri ne podržavaju napore za okončanje sukoba u Ukrajini i upitao Peskova da li će se Evropa pridružiti inicijativama SAD.

-Samo glup čovek može da potceni uticaj SAD na svetsku politiku. To je ogroman uticaj. Ali situacija se zaista razvija paradoksalno. S jedne strane Evropa treba da bude apsolutno zainteresovana za mir. A Evropa sad govori o ratu, o tome kako da se bavi militarizacijom same sebe. Govori o tome gde da nađe 800 milijardi evra da potroši na to. Ne na zdravstvo, ne na razvoj infrastrukture, već hoće to da potroše na militarizaciju. Paradoksalno, ocenjuje on.

Evropa koja, umesto da misli na to kako da ukloni prvobitne razloge sukoba u Ukrajini, hoće još da doda već postojećim razlozima i kontingente iz zemalja NATO-a i da ih rasporedi na teritoriji Ukrajine.

Umesto da teži da sruši sve zidove između Rusije i Evrope, govori kako treba "naoružati do zuba Ukrajinu", podseća on na reči predsednika Finske Aleksandra Stuba.

-U gradu je novi šerif. On im govori, hajde, ja ću sve raditi, a vi plaćajte. Povećajte do pet odsto rashode na odbranu i onda možemo da razgovaramo, navodi on.

Kako kaže, tu Evropa mora da izađe iz svoje zone komfora, ali ona to čini "zaista, zaista agresivno i militaristički".

Na pitanje novinara da li će u Evropi ipak u nekom trenutku "mahati repićem", Peskov je jasan: "Nemaju kuda, moraće".

-Pre ili kasnije, tamo treba da dođu čvrsti političari koji imaju političko viđenje budućnosti. A to političko viđenje ukazaće im na put razvoja dobrosusedstva s Rusijom, poručio je on.

Očigledno je i da nova administracija ima drugačiju poziciju od one koju je imala prethodna američka vlast. Nova administracija govori o miru, perspektivama ekonomske saradnje koja će doneti korist svima.

Dodaje da administracija Trampa govori o sporazumima, a to Rusiji imponuje mnogo više. Potencijale za saradnju Rusije i SAD je teško preceniti, ističe Peskov. Kako zdrav razum nalaže – ne treba se odricati uzajamne koristi samo zato što se dve zemlje u nekim pitanjima ne slažu, dodaje on.

-Kijevski režim može mnogo da obećava, ali cena reči kijevskog režima i Zelenskog nije naročito visoka i niko nije sklon da tu cenu precenjuje, rekao je on u kontekstu sporazuma koje predlaže SAD Ukrajini.

Kao primer, navodi i razvoj situacije oko dogovora da se ne gađaju objekti energetske infrastrukture.

Naime, ruska strana se već danima pridržava svoje reči, reči koju je dao predsednik i njegov tim. Odluka je momentalno stupila na snagu i bila ispunjena, a ispunjava se i sada, podvukao je Peskov.

-To se za kijevski režim ne može reći, dodaje on.

Osvrnuo se na napad na gasnu distributivnu stanicu "Sudža" 20. marta i na tvrdnje ukrajinske strane da Rusija navodno sama sebe napada.

-Potpuno apsurdna izjava. Još jednom pokazuje koliko se može verovati kijevskom režimu, ocenjuje on.

Na pitanje novinara da li ova tema može da postane povod za još jedan razgovor predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina, Peskov je rekao "nesumnjivo".

Podseća da su se lideri već dogovorili da po potrebi nastavljaju kontakte, a i njihovi timovi su već uspostavili veze.

O mogućem okončanju sukoba u Ukrajini, podsetio je na reči Putina da podržava ideju o prekidu vatre, ali tu postoje određena pitanja i nijanse, što je zaista važno.

-Predstoji nam veliki posao, tek smo na početku tog puta, pojasnio je.

Na pitanje novinara da prokomentariše navode o mogućem povratku zapadnih kompanija na rusko tržište i ukidanje sankcija, Peskov poručuje - "slušajte pažljivo Putina". Podseća na reči predsednika zemlje, na nedavnoj sednici Ruskog saveza industrijalaca i preduzetnika (RSPP) 18. marta da sankcije ostaju na dug period i to su stalne mere pritiskanja Rusije.

-Navikli smo na njih i naučili kako da im se suprotstavljamo. Treba razumeti da nam to predstoji i dalje. Moramo dalje da se razvijamo, bez obzira na sve.

