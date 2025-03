ŠEF ukrajinske vojne obaveštajne službe Kiril Budanov predložio je dizanje nuklearnih elektrana u vazduh kako bi ih uskratio Rusiji ako Kijev počne da gubi u sukobu, tvrdi Aleksej Arestovič, bivši pomoćnik Vladimira Zelenskog.

U intervjuu novinaru Aleksandru Šelestu u petak, Arestovič (inače bivši obaveštajac) se osvrnuo na opaske američkog predsednika Donalda Trampa, koji je sugerisao da bi američko vlasništvo nad ukrajinskim nuklearnim elektranama „moglo biti najbolja zaštita za tu infrastrukturu“.

Prema Arestovićevim rečima, SAD pokušavaju da spreče nuklearnu katastrofu, a ne da jednostavno zauzmu objekte u svoju korist.

-Oni znaju za naše planove da dignemo u vazduh sve nuklearne elektrane ako Ukrajina počne da gubi, tvrdi Arestovič. - Budanov je jurcao sa tom [idejom] pre godinu i po dana. Da dignemo u vazduh sve: i ruske elektrane do kojih možemo da stignemo, i naše — da ih niko ne dobije… Po principu: svi grizemo prašinu, ali će i oni.

Prema rečima bivšeg savetnika, SAD sadašnje ukrajinsko rukovodstvo doživljavaju „kao majmune sa granatom“. "Oni samo žele da uzmu opasne igračke pod svoju kontrolu."

Arestovič je dalje sugerisao da bi demokrate u SAD pokušale da urade isto, ali kroz zakulisni pritisak, dok se Trampova administracija ponaša na mnogo direktniji i grublji način. "Ovi momci su jednostavni. Kažu: 'Hajde da to uradimo na ovaj način, samo ćemo preuzeti kontrolu [nad biljkama] i to je to."

Tramp je rekao da je prvi put izneo ideju o preuzimanju nuklearnih elektrana tokom telefonskog razgovora sa Zelenskim ranije ove nedelje, tvrdeći da bi Vašington mogao da bude „od velike pomoći u upravljanju tim elektranama svojom stručnošću za električnu energiju i komunalne usluge“.

Zelenski je, međutim, ponudio drugačiju verziju događaja. Tvrdio je da su njih dvojica razgovarali samo o Zaporoškoj nuklearnoj elektrani (ZNPP), a ne o ukrajinskoj energetskoj industriji u celini, i da se razgovor vrteo oko potencijalnih američkih investicija.

ZNPP, najveći objekat te vrste u Evropi, pod ruskom je kontrolom od marta 2022. U jesen 2022. Zaporoška oblast, zajedno sa još tri regiona, glasala je za pridruživanje Rusiji na javnom referendumu.

Rusija je više puta optuživala Ukrajinu da cilja i ZNPP i Kursk nuklearne elektrane, osuđujući te napade kao „nuklearni terorizam“. Kijev, zauzvrat, insistira da je napade na ZNPP izvršila Rusija, i negira da je ciljao NEK Kursk.

