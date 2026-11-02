NOVI IZLIV MRŽNJE U HRVATSKOJ: Nacistički i ustaški simboli ispisani na zgradi SDP-A u Slavonskom Brodu
NA ZGRADI centrale SDP-a u Slavonskom Brodu osvanuli su nacistički i ustaški grafiti, a predsednica gradske organizacije stranke Sandra Petrović poručila je da je reč o ozbiljnom incidentu koji nadilazi materijalnu štetu i predstavlja širu poruku mržnje.
Fasada zgrade je ispisana kukastim krstovima i ušatim slovom „U“. Stranka je slučaj prijavila policiji i komunalnoj policiji, od kojih očekuje da utvrde ko stoji iza ispisivanja grafita i razjasne okolnosti događaja.
Petrović je upozorila da stranačke prostorije i ranije bile na meti sličnih napada, ali ovog puta je incident ocenila jednim od najvećih i najopasnijih u poslednje vreme.
- Utvrđivanje počinilaca i procenu materijalne štete je na nadležnim institucijama -rekla je Petović, naglasivši da je važno i javno osuditi sam čin, prenosi HRT.
- Nije reč o izolovanom incidentu, nego o poruci koja ima mnogo veće značenje - poručila je Petrović, dodavši da takvim simbolima i porukama mržnje nema mesta ni na zgradama političkih stranaka ni u bilo kojem drugom delu javnog prostora.
(Sputnjik)
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