Svet

"NE TREBA PRETERIVATI" Merc se oglasio o velikim protestima u Nemačkoj

Novosti online

02. 11. 2026. u 20:09

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VEĆINA mladih ljudi koji su učestvovali u protestima u Nemačkoj demonstrirali su svoje zahteve mirno, priznao je nemački kancelar Fridrih Merc.

НЕ ТРЕБА ПРЕТЕРИВАТИ Мерц се огласио о великим протестима у Немачкој

Foto: Tanjug/ AP Photo/Markus Schreiber

„Većina mladih ljudi je održavala mirne demonstracije, tako da ne treba preterivati“, rekao je Merc.

Ranije je bivša nemačka kancelarka Angela Merkel govorila o opasnosti populističkih snaga koje pokušavaju da podele nemačko društvo.

(alo.rs)

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