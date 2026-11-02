"NE TREBA PRETERIVATI" Merc se oglasio o velikim protestima u Nemačkoj
VEĆINA mladih ljudi koji su učestvovali u protestima u Nemačkoj demonstrirali su svoje zahteve mirno, priznao je nemački kancelar Fridrih Merc.
„Većina mladih ljudi je održavala mirne demonstracije, tako da ne treba preterivati“, rekao je Merc.
Ranije je bivša nemačka kancelarka Angela Merkel govorila o opasnosti populističkih snaga koje pokušavaju da podele nemačko društvo.
(alo.rs)
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