KRVAVI SUKOB BRAČNOG PARA: Izbodena žena hitno operisana, pa u blnicu stigao i muškarac - Lekari im se bore za život
LEKARI u Osijeku hitno su jutros operisali ženu, koja je dovezena u KBC Osijek sa više ubodnih rana, opasnih po život. Gotovo istovremeno, policija je privela osobu koja se dovodi u vezu s ovim događajem.
Prema nezvaničnim saznanjima Jutarnjeg, reč je o bračnom paru iz osječkog prigradskog naselja Brijest, ženi starosti 55 godina i muškarcu od 64 godine.
Iz PU osječko-baranjske u ponedeljak prepodne objavili su saopštenje u kojem su naveli kako je "Operativno-komunikacioni centar policije Policijske uprave osječko-baranjske danas u 8.34 sati dobio dojavu da se u okolini Osijeka dogodio događaj koji zahteva hitnu intervenciju policije".
- Izlaskom na mesto događaja pronađena je osoba koja je davala znake života i hitno je prevezena u Klinički bolnički centar Osijek, gde je u toku pružanje lekarske pomoći. Osoba koja se dovodi u vezu s opisanim događajem dovedena je u službene prostorije I. PP Osijek s ispostavom Čepin i nad njom je u toku kriminalističko istraživanje - navodi se u saopštenju policije i dodaje da je na mestu događaja uviđajna ekipa.
Iz policije i ŽDO-a u Osijeku još se nisu dodatno oglasili o ovom događaju, ali nakon što su se oglasili iz KBC-a Osijek, Jutarnji je saznao da je naknadno i muškarac dovezen u bolnicu s povredama opasnim po život.
- Ženska osoba u dobi od 55 godina primljena je u jutarnjim satima u Urgentni centar OHBP-a s povredama opasnim po život. Osoba je zbrinuta u Urgentnom i hitno operisana. Trenutno je hospitalizovana u Jedinici intenzivne nege i nalazi se u životnoj opasnosti. Takođe, nešto kasnije tokom prepodneva primljena je muška osoba stara 64 godine, takođe s povredama opasnim po život. Nakon urgentnog zbrinjavanja i dijagnostike, učinjena je operacija. Bolesnik je trenutno hospitalizovan na Klinici za hirurgiju - saopštili su iz KBC-a Osijek.
Prema nezvaničnim informacijama, došlo je do sukoba između bračnog para, pri čemu je muškarac zadao ženi više ubodnih rana opasnih po život, a tek se treba utvrditi kako su nastale njegove povrede.
PRONAĐEN EKSPLOZIV KOD KANjIŽE: Detalji Ministarstva odbrane o incidentu na gasovodu!
Preporučujemo
UHAPŠEN NAPADAČ IZ HUMSKE: Izbo ženu dok je mirno šetala ulicom
31. 03. 2026. u 09:02
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
