KRVAVI SUKOB BRAČNOG PARA: Izbodena žena hitno operisana, pa u blnicu stigao i muškarac - Lekari im se bore za život

LEKARI u Osijeku hitno su jutros operisali ženu, koja je dovezena u KBC Osijek sa više ubodnih rana, opasnih po život. Gotovo istovremeno, policija je privela osobu koja se dovodi u vezu s ovim događajem.

Foto: Images-Europa / Alamy / Profimedia

Prema nezvaničnim saznanjima Jutarnjeg, reč je o bračnom paru iz osječkog prigradskog naselja Brijest, ženi starosti 55 godina i muškarcu od 64 godine.

Iz PU osječko-baranjske u ponedeljak prepodne objavili su saopštenje u kojem su naveli kako je "Operativno-komunikacioni centar policije Policijske uprave osječko-baranjske danas u 8.34 sati dobio dojavu da se u okolini Osijeka dogodio događaj koji zahteva hitnu intervenciju policije".

- Izlaskom na mesto događaja pronađena je osoba koja je davala znake života i hitno je prevezena u Klinički bolnički centar Osijek, gde je u toku pružanje lekarske pomoći. Osoba koja se dovodi u vezu s opisanim događajem dovedena je u službene prostorije I. PP Osijek s ispostavom Čepin i nad njom je u toku kriminalističko istraživanje - navodi se u saopštenju policije i dodaje da je na mestu događaja uviđajna ekipa.

Iz policije i ŽDO-a u Osijeku još se nisu dodatno oglasili o ovom događaju, ali nakon što su se oglasili iz KBC-a Osijek, Jutarnji je saznao da je naknadno i muškarac dovezen u bolnicu s povredama opasnim po život.

- Ženska osoba u dobi od 55 godina primljena je u jutarnjim satima u Urgentni centar OHBP-a s povredama opasnim po život. Osoba je zbrinuta u Urgentnom i hitno operisana. Trenutno je hospitalizovana u Jedinici intenzivne nege i nalazi se u životnoj opasnosti. Takođe, nešto kasnije tokom prepodneva primljena je muška osoba stara 64 godine, takođe s povredama opasnim po život. Nakon urgentnog zbrinjavanja i dijagnostike, učinjena je operacija. Bolesnik je trenutno hospitalizovan na Klinici za hirurgiju - saopštili su iz KBC-a Osijek.

Prema nezvaničnim informacijama, došlo je do sukoba između bračnog para, pri čemu je muškarac zadao ženi više ubodnih rana opasnih po život, a tek se treba utvrditi kako su nastale njegove povrede.

BONUS VIDEO:

