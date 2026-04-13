Svet

TRAMP ŽELI NOVE PREGOVORE SA IRANOM? Procurile informacije iz Bele kuće

В.Н.

13. 04. 2026. u 22:41

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa razmatra mogućnost otvaranja novih pregovora sa Iranom, saznaje "CNN".

Foto: Tanjug/AP Photo

Izvor upoznat sa pregovorima tvrdi da se vode pregovori unutar Trampove administracije kako da se pristupi tim pregovorima jer su prvi, koji su održani u Islamabadu u Pakistanu, propali nakon 20 sati rasprave nakon čega je od danas blokiran Ormuski moreuz.

- Moramo da se pripremimo ako se stvari razviju u tom smeru - naveo je izvor "CNN-a".

Da podsetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bes”.

U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je dvonedeljni prekid vatre, dok je od 13. aprila američka mornarica blokirala prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

KAN BEZ ITALIJANA: Objavljena lista filmova koji će se naći u takmičarskom programu i trci za Zlatnu palmu
KAN BEZ ITALIJANA: Objavljena lista filmova koji će se naći u takmičarskom programu i trci za Zlatnu palmu

U PROGRAMU za 79. Filmski festival u Kanu, koji će se održati od 12 do 23 maja, nema italijanskog filma, ali dobro je poznato da se prava zvanična lista filmova koji se takmiče redovno obogaćuje novim naslovima, kako se približava otvaranje Festivala. Ali stoji i tvrdnja da je “zapanjujuće” potpuno odsutvo italijanskih reditelja u svim festivalskim sekcijama, uz objašnjenje da reditelj Nani Moreti nije završio svoj film “Desiće se večeras”.

13. 04. 2026. u 23:11

