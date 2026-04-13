TRAMP ŽELI NOVE PREGOVORE SA IRANOM? Procurile informacije iz Bele kuće
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa razmatra mogućnost otvaranja novih pregovora sa Iranom, saznaje "CNN".
Izvor upoznat sa pregovorima tvrdi da se vode pregovori unutar Trampove administracije kako da se pristupi tim pregovorima jer su prvi, koji su održani u Islamabadu u Pakistanu, propali nakon 20 sati rasprave nakon čega je od danas blokiran Ormuski moreuz.
- Moramo da se pripremimo ako se stvari razviju u tom smeru - naveo je izvor "CNN-a".
Pogledajte fotografije napada na Iran
Da podsetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bes”.
U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je dvonedeljni prekid vatre, dok je od 13. aprila američka mornarica blokirala prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu.
Preporučujemo
LIČNO OTVORIO VRATA: Tramp ostavio bakšiš od 100 dolara za dostavu burgera u Belu kuću
13. 04. 2026. u 21:58
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
