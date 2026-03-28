AMERIČKI NOSAČ AVIONA "DŽERALD FORD" STIGAO U SPLIT: Najveći ratni brod ikada uplovio zbog ovoga

AMERIČKI nosač aviona "USS Džerald R. Ford", najveći ratni brod ikada izgrađen, stigao je u Split u planiranu posetu i zbog održavanja, saopštila je danas američka ambasada u Hrvatskoj.

- Tokom posete, USS DžERALD R. FORD će ugostiti lokalne zvaničnike i ključne lidere kako bi potvrdio snažan i trajan savez između SAD i Hrvatske - saopštila je ambasada SAD.

U saopštenju se navodi da Zagreb i Vašington imaju bliske odnose i da je Hrvatska „vredan saveznik i prijatelj NATO-a“, prenosi Hina.

Jedinice američke mornarice često posećuju Hrvatsku radi popravki i zajedničkih vežbi, dodala je ambasada. Nosač aviona je poslednji put bio u Splitu u oktobru 2025. godine, a prvi put u junu 2023. godine, a ovog puta neće biti obilaska broda za novinare, navodi agencija.

