DŽEKO BOCNUO ITALIJANE: Naučili su da igraju na lošim terenima, neće to biti novo za njih

BOSNA i Hercegovina nalazi se na korak do plasmana na Svetsko prvenstvo. ali pred "zmajevima" je ozbiljna prepreka zvana Italija. Ipak, Edin Džeko veruje u uspeh.

Napadač Šalkea zna da je rival kvalitetan, no svestan je da on i saigrači imaju šanse da se drugi put u istoriji nađu na Mundijalu.

Iskusni napadač se najpre osvrnuo na to što se Federiko Dimarko radovao kad se saznalo da rival "azurima" neće biti Vels. Mnogi su to protumačili kao da je ponizio selekiju koju trenira Sergej Barbarez.

- Neka je malo fokus otišao na nešto drugo. Što se tiče mene to je normalna stvar, svi mi imamo preference, kako u životu tako i u fudbalu, s kim bismo hteli igrati, a s kim ne. Međutim, treba biti malo pametniji u današnje vreme zbog društvenih mreža i svega onoga što je moguće prikazati. Otišlo je predaleko i žao mi je zbog njega - rekao je Džeko, a preneo "Mozzar sport".

U italijanskim medijama se dosta potencira loš teren na stadionu "Bilo Polje" u Zenici.

- Ni stadion Empolija nije puno bolji od Bilinog Polja. Što se mene tiče lično, ja bih više voleo da igram na boljim stadionima, nego na lošijim. Čovek više uživa kada je stadion lepši, kada je teren lepši. Ako je iko naučio da igra na lošim stadionima, to su Italijani. Neće to biti ništa novo za njih.

Ovaj 40-godišnjak poznaje dosta protivničkih igrača i zna šta može da očekuje od Italije.

- Italijani me dobro znaju, ali znam i ja većinu njih koji će sutra igrati jer sam igrao s njima u Romi, Interu i Fjorentini. Poznavajući Italijane, znam da će nas oni dobro izanalizirati. Priželjkujemo pobedu. Svaka utakmica donosi nešto novo, Italija zna protiv koga igra i dobro će se pripremiti. Priželjkujem da budemo na našem najvećem nivou i to je ono što je najbitnije. Italijani nas neće potceniti, to je sigurno, posebno zbog ono što se desilo s Dimarkom i Vikariom. Sigurno da nisu srećni što se to na taj način desilo. Verujem da nas poštuju, znaju da imamo kvalitet, neće im biti jednostavno jer igramo pred našim navijačima - zaključio je Džeko.

Podsetimo, utakmica Bosna i Hercegovina - Italija igra se u utorak od 20.45.

