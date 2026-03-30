SJAJNA VEST ZA BLAGOJEVIĆA! Reprezentativac u Partizanu!

Crno-beli polako kompletiraju redove.

FOTO: FK Partizan

Zahvaljujući sjajnim partijama u Partizanu, defanzivac Stefan Milić vratio se na spisak crnogorske reprezentacije.

Selektor "sokolova" Mirko Vučinić ponovo ga je uvrstio među igrače, na koje je računao za mečeve protiv Andore i Slovenije.

Iskusni štoper je dva dana trenirao sa Crnom Gorom, ali je na treningu uoči prve provere i pobede od 2:0 osetio bol u desnoj nozi. Zbog toga je uprkos naporima da nastavi sa radom, morao da izađe sa terena.

FOTO: Ata images

U međuvremenu se vratio u Humsku i odradio dodatne lekarske preglede. Strahovali su u Partizanu da se radi o rupturi, ali je na sreću Stefan prošao bez gorih posledica.

Štoper je počeo sa rehabilitacijom, pa će se, prema saznanjima Meridian sporta, već u četvrtak priključiti ekipi na treningu uoči nastavka srpskog šampionata.

Milić je od početka tekuće sezone odigrao 26 mečeva za četu Srđana Blagojevića.

