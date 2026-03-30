"OBORENA IRANSKA BALISTIČKA RAKETA LANSIRANA U TURSKU" Ankara upozorava Teheran: Bez oklevanja ćemo preduzeti sve neophodne mere

BALISTIČKA raketa lansirana iz Irana ušla je u turski vazdušni prostor pre nego što su je oborile vazdušno-raketne odbrambene snage NATO-a raspoređene u istočnom delu Sredozemnog mora, saopštilo je danas tursko Ministarstvo odbrane.

Ministarstvo je saopštilo da se preduzimaju sve neophodne mere "odlučno i bez oklevanja" protiv svake pretnje koja je usmerena na tursku teritoriju i vazdušni prostor, prenosi Rojters.

Incident je četvrti takav od početka američko-izraelskog sukoba sa Iranom, nakon tri prethodna presretanja NATO sistemima ranije ovog meseca, zbog kojih je Ankara uputila protest i upozorila Teheran.

Teheran je u prethodna tri slučaja negirao da je odobrio takva lansiranja i zatražio od Ankare da formira zajedničku istragu o tome. Rakete ispaljene iz Irana oborene su iznad Hataja 4. marta i iznad Gaziantepa 9. marta.

Treća raketa, presretnuta je 13. marta, a Ministarstvo nacionalne odbrane Turske izjavilo je da su je "neutralisani elementi vazdušne i raketne odbrane NATO-a raspoređenih u istočnom Mediteranu", ali nije pružilo informacije o lokaciji, podseća Habereler.

(Tanjug)

