PARIZ POSTAJE GRAD BICIKLISTA I PEŠAKA: Šta francusku prestonicu očekuje pod novim gradonačelnikom Emanuelom Gregoarom

Pariz je danas grad kojim se vozi "brzinom puža" od 30 kilometara na sat, prestonica u kojoj su čuvene avenije i bulevari često suženi na samo jednu kolovoznu traku, mesto u kome se devojke, a često i mladići, ponekad pribojavaju da s prvim mrakom koriste prigradsku železnicu na nemirnoj periferiji, kutak na planeti gde se za parkiranje automobila daje ponekad i više od 12 evra na sat.

S druge strane, ulice su prodisale "alpskim vazduhom" uz nove drvorede, sve je više biciklista, a među stanovnicima postoji bar minimalni osećaj za društvenu pravdu. Sve je to rezultat višegodišnje vladavine socijalista koji su, izborom "čoveka iz senke", donedavnog saradnika bivše gradonačelnice An Idalgo, Emanuela Gregoara, došli u priliku da nastave sa započetom transformacijom Grada svetlosti.

U godinama koje predstoje, izmene u prestonici pod Ajfelom kretaće se u nekoliko neuralgičnih smerova. Gregoar je u predizbornoj kampanji obećao dosta novina koje se naslanjaju na već postojeći pravac "ozelenjavanja asfalta".

Ali, prvi prioritet novog stanara pariske Gradske kuće biće borba za nove kvadrate stambenog prostora. Gregoar namerava da za vreme svog mandata izgradi čak šezdeset hiljada državnih stanova koji će se iznajmljivati po povoljnim uslovima najugroženijim slojevima stanovništva. Preorijentisaće u tu svrhu i namenu neiskorišćenog poslovnog prostora.

Biće otvoreno i još četiri hiljade smeštaja za hitne slučajeve, po svim arondismanima. Jedna od najradikalnijih najavljenih mera biće rekviriranje prostora koji zvrje prazni duže od pet godina. Nadalje bi trebalo i da bude zabranjeno da se kupuju nove sekundarne rezidencije po Parizu, kao i da se širi mreža nameštenih stanova za kratkoročno iznajmljivanje turistima. Emanuel Gregoar je takođe obećao i renoviranje i termičku izolaciju 35.000 socijalnih stanova.

Koliko je ekologija važna novom gradonačelniku Pariza pokazuje i činjenica da je biciklom došao na pobedničko slavlje u Gradsku kuću. Tokom mandata namerava da zaokruži mrežu biciklističkih staza u Parizu, ali da se pri tom istovremeno obrati pažnja na još veću bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

BICIKLI ZA SVAKI SLUČAJ Dolazak Emanuela Gregoara javnim biciklom na proslavu u Gradskoj kući Pariza nije se baš dogodio spontano, otkrili su korisnici na društvenim mrežama, kojima je bilo sumnjivo kako su to novi gradonačelnik i pratioci iz njegove ekipe za tako kratko vreme pronašli toliko bicikala odjednom, i to sve ispravne. Pobednici su priznali da su, za svaki slučaj, na vreme obezbedili četrdesetak dvotočkaša za tu priliku.

Među novinama biće osnivanje škola za bicikle, gde će moći da se uče saobraćajni znaci i pravila. Gradska služba za iznajmljivanje bicikala biće pod većim pritiskom, uz obavezu da bolje funkcioniše, a dvotočkaši budu ispravni i dostupniji, uz pristupačnije tarife, pod pretnjom kazne.

Najavljeno je neverovatnih novih hiljadu pešačkih ulica, od oko šest hiljada koliko ukupno ima saobraćajnica u gradu. Nastaviće i sa "pošumljavanjem" velikih avenija. Nići će i deset novih parkova duž bulevara. Stabla će biti posađena i na najvećim trgovima kao što su Konkord, Trokadero, Gambeta, kao i trgovi Republike, Italije i Staljingradske bitke. Pojačaće se borba protiv zagađenja vode i vazduha, dok će u đačkim menzama hrana ubuduće biti 100 odsto "bio".

Mladima će takođe biti posvećena velika pažnja, ako je, bar, suditi po predizbornim obećanjima. Imajući u vidu da je grad potresla velika afera sa seksualnim nasiljem od strane vaspitača u predškolskim i školskim ustanovama, sa trideset suspendovanih animatora prošle godine, Gregoar je između ostalog najavio da nijedno dete više neće biti ostavljeno samo s odraslom osobom u obrazovnim ustanovama. Biće zaposleno još hiljadu negovatelja za najmlađi uzrast. Planira se i otvaranje 50 novih mešovitih ispostava prilagođenih za obrazovanje hendikepirane dece.

Kada je reč o zdravlju, najavljeno je osnivanje gradskog dopunskog socijalnog osiguranja s pristupačnim cenama. Parižane čeka i otvaranje sto novih zdravstvenih jedinica pri kvartovima, a puno pažnje će se posvetiti i polno prenosivim bolestima, sa prevencijom i ranim otkrivanjem. Greogoarov cilj je da do 2030. godine nijedna osoba više u Parizu ne bude primarno zaražena sidom.

KOMUNISTIČKA TRADICIJA Emanuel Gregoar (48) je od 2014. godine bio saradnik, a zatim, od 2018. do 2024, i prvi zamenik gradonačelnice Pariza An Idalgo. Podneo je ostavku na funkciju nakon izbora za gradskog odbornika. Zbog toga što je dugo bio u drugom planu iza Idalgove, već su mu dali nadimak "čovek iz senke". Prati ga glas da je vredan, rigorozan i ozbiljan, ponekad, čak, i previše. Član je Socijalističke partije. Potiče iz porodice s komunističkom tradicijom. Poverio se jednom da je i sam bio žrtva seksualnog zlostavljanja u okviru vannastavnih aktivnosti dok je bio učenik. Studirao je na Institutu za političke studije u Bordou, a zatim stekao diplomu iz filozofije. Otac je troje dece u rekonstituisanoj porodici, od kojih je dvoje iz prethodne veze njegove partnerke. Na mestu gradonačelnika Pariza zamenio je An Idalgo koja je na toj funkciji provela 12 godina. Levica je već četvrt veka na čelu Grada svetlosti, a ta tradicija će se sa Gregoarom nastaviti.

Na kulturnom planu, predviđen je produžetak radnog vremena za bibiloteke i muzeje, kasnije noću i nedeljom. Neki trgovi i parkovi dobiće prostor za ispoljavanje umetničkih sklonosti Parižana. Širiće se i mogućnosti za stritart, odnosno likovno oblikovanje javnih površina. Ambiciozni program novog gradonačelnika obuhvata i stvaranje aplikacije pod nazivom "Pariz kultura", koja će na jednm mestu nuditi kulturnu i umetničku ponudu u francuskoj prestonici, uz pretplatu za više događaja odjednom i prigodne cene.