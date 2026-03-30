OBJAVLJENA EVROSPKA LISTA SRAMA: Hrvatska među pet najgorih zemalja

HRVATSKA se našla u društvu sa još četiri države EU za koje se u najnovijem izveštaju Unije za građanske slobode za Evropu (Liberties) upozorava da vlade u tim zemljama „dosledno i namerno” narušavaju vladavinu prava.

Paul Swinney / Alamy / Alamy / Profimedia

Hrvatska je u društvu sa Bugarskom, Mađarskom, Italijom i Slovačkom i za nju se kaže da je zemlja sa raširenom korupcijom i manjkom odgovrnosti u velikim aferama, slabom nezavisnosti pravosuđa, netransparentnim javnim nabavkama, nedostatkom slobode medija i marginalizacijom nezavisnih institucija uz porast ekstremizma i ustaških simbola, što doprinosi produbljivanju društvenih podela.

Reč je o izveštaju koji je iznela vodeća evropska grupa za građanske slobode, odnosno o nevladinoj organizaciji civilnog društva koja promoviše građanske slobode svih u EU.

U izveštaju je pet zemalja označeno kao "rastavljači", čije vlade dosledno i namerno slabe vladavinu prava u većini područja.

U izveštaju na 800 stranica za 2026. godinu, upozoravaju da se, uz „rastavljače”, demokratski standardi aktivno pogoršavaju u još šest država.

Što se Hrvatske tiče, navode da u 2025. godini nije bilo napretka u različitim aspektima vladavine prava.

- Nakon parlamentarnih izbora 2024. godine, koalicija Hrvatske demokratske zajednice (HDž) i Domovinskog pokreta, krajnje desne stranke, drži parlamentarnu većinu i formira vladu. Stoga su se određeni problemi vidljivi u poslednja dva mandata hrvatske vlade, koju je predvodio Andrej Plenković, nastavili u tom razdoblju, dok je došlo do ozbiljnih nazadovanja u nekoliko područja. Javna upotreba pozdrava 'Za dom spremni' i drugih ustaških simbola porasla je (koristio ih je ustaški režim tokom nacističke marionetske države NDH u Hrvatskoj), posebno tokom koncerta pevača koji veliča profašistički režim NDH, kojem su prisustvovali neki ministri i zastupnici u Saboru, a koji je podržao i premijer - navode u svom izveštaju pod ukupnom procenom Hrvatske, prenosi zagrebački Jutarnji list.

Dodaju da su „uprkos ponovljenim činjenicama da je pozdrav neustavan”, niži sudovi počeli da oslobađaju pojedince zbog njegovog skandiranja, pozivajući se na „neobvezujuće političke dokumente ili nepostojeće zakonske izuzetke”.

- Ova sudska praksa, u kombinaciji s političkom podrškom, doprinela je umanjivanju i relativizaciji pozdrava u javnom diskursu. Javno poverenje u pravosuđe ostalo je nisko, a nisu preduzeti ozbiljni koraci za vraćanje poverenja i rešavanje glavnih problema u pravosuđu. Štaviše, Hrvatska je ostvarila mali napredak u jačanju svog okvira za borbu protiv korupcije, a sistemske slabosti i dalje postoje u nezavisnosti pravosuđa, rukovodstvu tužilaštva i sprovođenju ključnih zakonodavnih reformi - piše, između ostalogg, u izveštaju.