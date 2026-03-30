SREMCI ME UČINILI DA SE OSEĆAM KAO KOD KUĆE: Saša Matić priredio koncert u Mitrovici o kome se priča (FOTO)

U PREPUNOM Sportskom centru „Pinki“, Sremska Mitrovica u subotu je disala kao jedno u ritmu emocije, ljubavi i bezvremenskih hitova, jer je folk zvezda Saša Matić održao veliki koncert koji je okupio publiku svih generacija i pretvorio veče u istinski muzički spektakl.

Dvorana je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a publika je horski pevala svaku pesmu od balada koje su obeležile generacije, do novijih hitova koji su već pronašli put do srca publike.

Poseban trenutak večeri bio je kada su se hiljade svetala sa telefona podigle u vazduh, stvarajući nestvarnu atmosferu, dok su se nizali stihovi pesama o ljubavi, gubitku i nadi. Emocije su se mogle osetiti u svakom delu prostora, od prvih redova do poslednjih mesta. Foto: Bojan Babin

Saša je kao i mnogo puta do sada, pokazao zašto važi za jednog od najemotivnijih izvođača na ovim prostorima. Njegova interpretacija bila je snažna, iskrena i dirljiva, a publika mu je uzvratila gromoglasnim aplauzima i ovacijama.

Vidno dirnut reakcijom publike, u jednom trenutku pevač se obratio prisutnima:

- Sremska Mitrovice, hvala vam na ovoj energiji i ljubavi koju mi dajete iz pesme u pesmu. Ovo su trenuci zbog kojih živim i radim. Svaki vaš aplauz i svaki glas koji čujem večeras za mene imaju neprocenjivu vrednost. Nosim vas sa sobom gde god idem – poručio je Saša, a svoje utiske nije krio nije krio ni nakon završetka koncerta i silaska sa bine.

- Sremci su pokazali šta znači prava emocija, iskrenost i ta neverovatna energija koja se osećala od prve do poslednje pesme. Podarili su mi veče za pamćenje i učinili me da se osećam kao kod kuće. Ovakvi koncerti se ne završavaju silaskom sa bine, već oni traju u srcu i nose se dalje. Nadam se da ćemo se uskoro ponovo videti da budemo još glasniji – rekao je pevač za naš list. Foto: Bojan Babin

Koncert je trajao više od dva sata, ali energija nije jenjavala ni u jednom trenutku, a muzički domaćin večeri je još jednom potvrdio da između njega i publike postoji posebna, gotovo neraskidiva veza.

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć