OSUĐEN KINESKI KAPETAN RUSKOG TANKERA: Sledi mu robija u Francuskoj (VIDEO)

P. Đurđević

30. 03. 2026. u 17:12

KINESKI kapetan ruskog tankera Borakaj, koji je francuska mornarica zaplenila prošle godine, osuđen je na godinu dana zatvora od strane krivičnog suda u Brestu zbog neposlušnosti.

Foto: Printskrin/X/NOELREPORTS

Čen Žangđie (39), koji nije bio prisutan na izricanju presude, takođe je kažnjen sa 150.000 evra, a sud je izdao nalog za njegovo hapšenje, izveštava Ukrajinska pravda.

Presuda je u skladu sa preporukama tužilaštva datim na ročištu 23. februara.

Zamenik tužioca Gabrijel Rolen rekao je da su se francuski vojnici „suočili sa izuzetno neprijateljskim stavom kapetana“, što ih je primoralo da „izvrše opasan manevar koji je mogao da izazove nesreću“.

Sud je utvrdio da kapetan nije poslušao naređenja kada je francuska mornarica pokušala da pregleda njegov brod dug 244 metra, koji je plovio bez vidljive zastave u međunarodnim vodama kod ostrva Uesan, 27. septembra 2025. godine.

Brod, koji je predmet evropskih sankcija zbog svojih veza sa ruskom „flotom u senci“, prevozio je teret ruske nafte za Indiju.

Pre nego što su se francuski vojnici ukrcali na njega, brod je plovio pod lažnom zastavom Benina.

Na brodu su bila i dva zaposlena u ruskoj privatnoj bezbednosnoj kompaniji, zadužena za praćenje posade i prikupljanje obaveštajnih podataka.

Tokom saslušanja, advokat Čen Džangđija, Anri de Rišemon, tražio je oslobađajuću presudu za svog klijenta, tvrdeći da mu se ne može suditi na francuskom sudu za događaje koji su se odigrali u međunarodnim vodama.

Advokat je tvrdio da ako je Čen Džangđije odbio da se povinuje, trebalo bi da mu se sudi na kineskom, a ne na francuskom sudu, u skladu sa Konvencijom UN o pravu mora.

Tanker se sada zove Feniks i plovi pod ruskom zastavom.

Pozadina Slučaja 

Prošle godine, tanker Borakaj, povezan sa Rusijom, ukrcale su francuske snage, koji je bio usidren kod zapadne obale Francuske i trenutno je pod istragom francuskih vlasti.

U to vreme, mediji su spekulisali da bi Borakaj mogao biti povezan sa nedavnim incidentima sa dronovima viđenim iznad Danske.

BONUS VIDEO:

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja 

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

GORAN IVANIŠEVIĆ SAHRANIO NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)

