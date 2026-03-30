BAJA MALI KNINDŽA PREKINUO SVIRKU: Dragiša se popeo na binu i vidno uzbuđen se obratio prisutnima (VIDEO)

TOKOM sinoćnjeg nastupa Baje Malog Knindže, u Kukuljama kod Srpca, desio se trenutak koji je obeležio celo veče.

Dok je publika uživala u dobro poznatim hitovima, pevač je iznenada prekinuo svirku i poručio okupljenima da sledi “nešto posebno”.

Nekoliko sekundi kasnije na binu se popeo Dragiša Čikić. Vidno uzbuđen, obratio se prisutnima, a zatim se okrenuo prema svojoj devojci i zaprosio je pred punom salom. Usledio je glasni aplauz i ovacije, a izabranica je, bez imalo dvoumljenja, izgovorila “da”.

Baja Mali Knindža je, nakon ovom emotivnog trenutka, čestitao mladom paru, te je veselje nastavljeno dugo u noć

