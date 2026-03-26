IZETBEGOVIĆ NAJAVIO DOBRE VESTI ZA DODIKA: Bećirović i Konaković nemaju pojma šta ih čeka

PREDSEDNIK SDA Bakir Izetbegović tvrdi da će narednih dana doći do novih ustupaka međunarodnog faktora prema predsedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, čime će bošnjački političari na vlasti biti zatečeni.

- Narednih dana u Banjaluci će se dogoditi nešto što će iznenaditi člana Predsedništva BiH Denisa Bećirovića i ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića - rekao je Izetbegović gostujući na Federalnoj televiziji.

On tvrdi da ima informacije koje ni Bećirović ni Konaković nemaju.

- Imamo iluziju da Konaković i Bećirović kontrolišu procese. Naročito Konaković zna uverljivo da glumi kontrolu, ali njih stvari zatiču nespremne. Kao što će ih i ovih dana ponovo zateći događaji u Banjaluci. Neću reći o čemu je reč - izjavio je Izetbegović, objavili su federalni mediji, a prenosi Tanjug.

Navode da je na insistiranje da otkrije više detalja, Izetbegović to odbio, ali je dodao da se ti događaji "odnose na popuštanje međunarodnih faktora prema Dodiku".

