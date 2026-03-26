IZETBEGOVIĆ NAJAVIO DOBRE VESTI ZA DODIKA: Bećirović i Konaković nemaju pojma šta ih čeka
PREDSEDNIK SDA Bakir Izetbegović tvrdi da će narednih dana doći do novih ustupaka međunarodnog faktora prema predsedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, čime će bošnjački političari na vlasti biti zatečeni.
- Narednih dana u Banjaluci će se dogoditi nešto što će iznenaditi člana Predsedništva BiH Denisa Bećirovića i ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića - rekao je Izetbegović gostujući na Federalnoj televiziji.
On tvrdi da ima informacije koje ni Bećirović ni Konaković nemaju.
- Imamo iluziju da Konaković i Bećirović kontrolišu procese. Naročito Konaković zna uverljivo da glumi kontrolu, ali njih stvari zatiču nespremne. Kao što će ih i ovih dana ponovo zateći događaji u Banjaluci. Neću reći o čemu je reč - izjavio je Izetbegović, objavili su federalni mediji, a prenosi Tanjug.
Navode da je na insistiranje da otkrije više detalja, Izetbegović to odbio, ali je dodao da se ti događaji "odnose na popuštanje međunarodnih faktora prema Dodiku".
(rt.rs)
Preporučujemo
Komentari (0)