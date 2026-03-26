IZETBEGOVIĆ NAJAVIO DOBRE VESTI ZA DODIKA: Bećirović i Konaković nemaju pojma šta ih čeka

26. 03. 2026. u 18:36

PREDSEDNIK SDA Bakir Izetbegović tvrdi da će narednih dana doći do novih ustupaka međunarodnog faktora prema predsedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, čime će bošnjački političari na vlasti biti zatečeni.

ИЗЕТБЕГОВИЋ НАЈАВИО ДОБРЕ ВЕСТИ ЗА ДОДИКА: Бећировић и Конаковић немају појма шта их чека

- Narednih dana u Banjaluci će se dogoditi nešto što će iznenaditi člana Predsedništva BiH Denisa Bećirovića i ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića - rekao je Izetbegović gostujući na Federalnoj televiziji.

On tvrdi da ima informacije koje ni Bećirović ni Konaković nemaju.

- Imamo iluziju da Konaković i Bećirović kontrolišu procese. Naročito Konaković zna uverljivo da glumi kontrolu, ali njih stvari zatiču nespremne. Kao što će ih i ovih dana ponovo zateći događaji u Banjaluci. Neću reći o čemu je reč - izjavio je Izetbegović, objavili su federalni mediji, a prenosi Tanjug.

Navode da je na insistiranje da otkrije više detalja, Izetbegović to odbio, ali je dodao da se ti događaji "odnose na popuštanje međunarodnih faktora prema Dodiku".

(rt.rs)

IZVORI TVRDE: Trump naginje kopnenoj invaziji na Iran
IZVORI TVRDE: Trump naginje kopnenoj invaziji na Iran

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je sve bliži odluci o pokretanju velike kopnene operacije protiv Irana, uveren da bi takav vojni pritisak primorao Teheran na kapitulaciju, tvrdi zvaničnik jedne od zemalja koje posreduju između Vašingtona i Teherana, piše Tajms of Izrael.

26. 03. 2026. u 21:03

STROŽA REGULATIVA DALA REZULTATE: Snažan fokus na zaštiti maloletnika

STROŽA REGULATIVA DALA REZULTATE: Snažan fokus na zaštiti maloletnika